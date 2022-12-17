Нацвідбір на Євробачення-2023: відеотрансляція фіналу

У суботу, 17 грудня, в Києві проведуть фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Вперше в історії він відбудеться в укритті. Щоб переглянути пряму трансляцію, гортайте нижче.

Національний відбір на Євробачення-2023, яке проведуть у Великій Британії, покажуть на каналі "UA: Культура", на YouTube "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного". Також дивитися фінал можна в застосунку Дія, інформує 24 канал.

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Пряма трансляція розпочалася о 17:00. Цього року членів журі обирали в застосунку Дія. Українці визначили, що оцінювати виступи фіналістів будуть Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Вперше в історїі переможця Нацвідбору обиратимуть також через застосунок.

Порядок виступу фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023

За право представляти Україну на пісенному конкурсі в Ліверпулі боротимуться 10 учасників:

1. Moisei – I'm Not Alone

2. OY Sound System – "Ой, тужу"

3. DEMCHUK – Alive

4. Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR

5. FIINKA – "Довбуш"

6. KRUTЬ – "Колискова"

7. Tember Blanche – "Я вдома"

8. Angelina – Stronger

9. 2TONE – "Квітка"

10. TVORCHI – Heart Of Steel

Національний відбір на Євробачення-2023: дивіться відеотрансляцію фіналу

Додамо, перед Нацвідбором у рамках спецпроєкту "На українську вечірку в Британію" ми поспілкувалися з фіналістами. Артисти розповіли про своє ставлення до проведення конкурсу у Великій Британії, конкурентів, пісні та творче життя поза Євробаченням.