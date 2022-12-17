Национальный отбор на Евровидение-2023, которое проведут в Великобритании, покажут на канале "UA: Культура", на YouTube "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспильного". Также смотреть финал можно в приложении Дия, информирует 24 канал.

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Прямая трансляция началась в 17:00. В этом году членов жюри выбирали в приложении Дия. Украинцы определили, что оценивать выступления финалистов будут Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Впервые в истории победителя Нацотбора будут выбирать также через приложение.

Порядок выступления финалистов Нацотбора на Евровидение-2023

За право представлять Украину на песенном конкурсе в Ливерпуле будут бороться 10 участников:

1. Moisei – I'm Not Alone

2. OY Sound System – "Ой, тужу"

3. DEMCHUK – Alive

4. Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR

5. FIINKA – "Довбуш"

6. KRUTЬ – "Колыскова"

7. Tember Blanche – "Я дома"

8. Angelina – Stronger

9. 2TONE – "Квитка"

10. TVORCHI – Heart Of Steel

Национальный отбор на Евровидение-2023: смотрите видеотрансляцию финала

Добавим, перед Нацотбором в рамках спецпроекта "На украинскую вечеринку в Британию" Мы пообщались с финалистами. Артисты рассказали о своем отношении к проведению конкурса в Великобритании, конкурентов, песни и творческой жизни вне Евровидения.