Євробаченні-2023: 37 країн змагатимуться за перемогу в Ліверпулі – список
20 жовтня 2022 , 16:45Читать новость на русском
Джерело:Eurovision Song Contest
У четвер, 20 жовтня, офіційно оголосили, що участь у Євробаченні-2023 у Великій Британії візьмуть 37 країн. Це на три менше, ніж минулого року. Список усіх країн-учасниць далі.
Головний пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться без Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії. Цим трьом країнам не вдалося потрапити у фінал 2022 року, тож вони вирішили не витрачатися на участь наступного. Натомість 37 інших країн презентують себе в Ліверпулі вже у травні 2023-го.
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Список країн-учасниць Євробачення-2023
- Албанія
- Вірменія
- Австралія
- Австрія
- Азербайджан
- Бельгія
- Хорватія
- Кіпр
- Чехія
- Данія
- Естонія
- Фінляндія
- Франція
- Німеччина
- Грузія
- Греція
- Ісландія
- Ірландія
- Ізраїль
- Італія
- Латвія
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Нідерланди
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Румунія
- Сан-Марино
- Сербія
- Словенія
- Іспанія
- Швеція
- Швейцарія
- Україна
- Велика Британія
Країни-учасниці Євробачення-2023: дивіться відео онлайнВарто нагадати! Країни-засновниці Євробачення – Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія – потрапляють одразу у фінал конкурсу, оминаючи обидва півфінали. Україна, як переможниця 2022 року, теж автоматично проходить у гранд-фінал. Він відбудеться 13 травня 2023 року.
Країни, які вже представили своїх учасників на Євробачення-2023
- Ізраїль став першою країною, яка обрала свого представника на Євробачення-2023. Ще в липні перемогу на національному відборі здобула поп-співачка Noa Kirel. Її обрали серед 78 виконавців. Дівчина, до речі, – найкраща артистка країни за версією MTV Europe Music Awards.
- Наступним з конкурсантом визначився Кіпр. Його представить 24-річний австралійський співак греко-кіпрського походження Ендрю Ламброу.