Євробаченні-2023: 37 країн змагатимуться за перемогу в Ліверпулі – список

У четвер, 20 жовтня, офіційно оголосили, що участь у Євробаченні-2023 у Великій Британії візьмуть 37 країн. Це на три менше, ніж минулого року. Список усіх країн-учасниць далі.

Головний пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться без Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії. Цим трьом країнам не вдалося потрапити у фінал 2022 року, тож вони вирішили не витрачатися на участь наступного. Натомість 37 інших країн презентують себе в Ліверпулі вже у травні 2023-го.

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Список країн-учасниць Євробачення-2023

Албанія Вірменія Австралія Австрія Азербайджан Бельгія Хорватія Кіпр Чехія Данія Естонія Фінляндія Франція Німеччина Грузія Греція Ісландія Ірландія Ізраїль Італія Латвія Литва Мальта Молдова Нідерланди Норвегія Польща Португалія Румунія Сан-Марино Сербія Словенія Іспанія Швеція Швейцарія Україна Велика Британія

Країни-учасниці Євробачення-2023: дивіться відео онлайн

Країни, які вже представили своїх учасників на Євробачення-2023

Ізраїль став першою країною, яка обрала свого представника на Євробачення-2023. Ще в липні перемогу на національному відборі здобула поп-співачка Noa Kirel . Її обрали серед 78 виконавців. Дівчина, до речі, – найкраща артистка країни за версією MTV Europe Music Awards.

. Її обрали серед 78 виконавців. Дівчина, до речі, – найкраща артистка країни за версією MTV Europe Music Awards. Наступним з конкурсантом визначився Кіпр. Його представить 24-річний австралійський співак греко-кіпрського походження Ендрю Ламброу.

Країни-засновниці Євробачення – Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія – потрапляють одразу у фінал конкурсу, оминаючи обидва півфінали. Україна, як переможниця 2022 року, теж автоматично проходить у гранд-фінал. Він відбудеться 13 травня 2023 року.

За правилами Євробачення реліз конкурсної пісні має відбутися не раніше 1 вересня 2022 року. Однак ані Кіпр, ані Ізраїль ще не презентував свою композицію.