Британський суспільний мовник пояснює, що щороку країни-учасниці Євробачення сплачують членський внесок, а його сума залежить від розміру країни. Оскільки Росію, яка була великим фінансовим вкладником, дискваліфікували, то деяким державам доведеться заплатити більше. Чорногорія і Північна Македонія на це не пішли.

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Чорногорія і Північна Македонія відмовилися від участі в Євробаченні-2023

У Північній Македонії заявили, що були змушені відмовитися від поїздки в Ліверпуль не тільки через великий внесок, а й через енергетичну кризу. Тоді як національний мовник Чорногорії пояснив своє рішення тим, що краще вкладатиметься в національні проєкти, ніж у міжнародний пісенний конкурс Євробачення.

Крім значних витрат на реєстраційні збори, а також витрат на перебування у Великій Британії, ми зіткнулися з відсутністю інтересу з боку спонсорів, тому вирішили спрямувати наявні ресурси на фінансування поточних і планованих національних проектів,

– йдеться в заяві Чорногорії.

Своєю чергою Європейська мовна спілка, яка з року в рік займається організацією Євробачення, наголосила, що прагне скоротити витрати на участь і зробити конкурс якомога доступнішим. Саме тому кожна країна-учасниця платить різну суму, яка визначається з огляду на її фінансово-економічне становище.