Ліверпуль готується приймати Євробачення-2023. Вже у травні вся Європа поїде підтримувати земляків до Великої Британії.

Зверніть увагу Дві країни відмовилися брати участь у Євробаченні-2023: у цьому замішані гроші

Кіпр оголосив представника на Євробаченні-2023

18 жовтня стало відомо, що Кіпр представлятиме 24-річний австралійський співак греко-кіпрського походження Ендрю Ламброу. Однак пісню, з якою хлопець поїде на конкурс, наразі не розсекретили.

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