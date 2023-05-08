TVORCHI дали коротеньке інтерв'ю ведучим Тимуру Мірошниченку та Сем Квек. На відкриття Євробачення-2023 вони одягнули символічні костюми – на жакетах були написані імена передчасно народжених дітей за час війни в Україні.
Цікаво Участь України в Євробаченні-2023: чому обрали TVORCHI та які їхні шанси на перемогу
Своїм вбранням українські артисти хотіли привернути увагу громадськості до важливого проєкту під назвою "Небайдужі люди рятують серця дітей". Його мета – зібрати 10 мільйонів гривень на придбання 10 інкубаторів для порятунку передчасно народжених дітей.
На церемонії ведучий Тимур Мірошниченко поцікавився, чи зможуть TVORCHI знову перемогти у Євробаченні та чи засмутяться вони, якщо не виграють. На це Джеффрі Кенні відповів, що це для них зараз не пріоритет.
Виграємо ми чи ні – це все одно буде чудово. Але найважливіша ціль – це перемогти війну в Україні, і ми активно докладаємо максимальних зусиль, як і всі українці, щоб пришвидшити прихід перемоги,
– сказав Джеффрі Кенні.
Утім, музиканти обіцяють гарно виступити на конкурсі, аби українців запам'ятали.
"Для нас важливо виступити гарно, щоб представити нашу країну якнайкраще. Ми вже показуємо дещо нове з України – електронну музику. Я думаю, це чудово показати, яка Україна різна, як багато в ній різних людей", – відповів Андрій Гуцуляк.
На завершення Тимур Мірошниченко сказав TVORCHI патріотичне гасло – "Слава Україні!". На що музиканти відповіли – "Героям слава!".
До слова, станом на 8 травня лідером для букмекерів залишається представниця Швеції Loreen, яка вже перемагала на Євробаченні у 2012 році. Водночас преставники України – TVORCHI – наразі на 4 місці.
Євробачення-2023: головне
- Конкурс відбудеться у Ліверпулі, на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів. Сцену вже відкрив король Чарльз III та королева-консорт Камілла.
- Перший півфінал проведуть 9 травня, другий – 11 травня, а фінал відбудеться 13 травня. Цього року у музичному конкурсі візьме участь 37 країн – декотрі представники відмовилися від участі у зв'язку з фінансовими проблемами.
- Конкурс проходитиме від імені України, тож на сцені Євробачення та поза нею можна буде побачити багатьох українських знаменитостей. Наприклад, лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна – одна з чотирьох головних ведучих.
- До слова, в Ліверпулі вже почалися репетиції Євробачення-2023, яке стартує 9 травня. Режисер та креативний директор від України Герман Нєнов першим з команди прибув у Велику Британію та долучився до підготовчих заходах. Він показав, як все вдібувається.