TVORCHI дали коротеньке інтерв'ю ведучим Тимуру Мірошниченку та Сем Квек. На відкриття Євробачення-2023 вони одягнули символічні костюми – на жакетах були написані імена передчасно народжених дітей за час війни в Україні.

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Своїм вбранням українські артисти хотіли привернути увагу громадськості до важливого проєкту під назвою "Небайдужі люди рятують серця дітей". Його мета – зібрати 10 мільйонів гривень на придбання 10 інкубаторів для порятунку передчасно народжених дітей.

На церемонії ведучий Тимур Мірошниченко поцікавився, чи зможуть TVORCHI знову перемогти у Євробаченні та чи засмутяться вони, якщо не виграють. На це Джеффрі Кенні відповів, що це для них зараз не пріоритет.

Виграємо ми чи ні – це все одно буде чудово. Але найважливіша ціль – це перемогти війну в Україні, і ми активно докладаємо максимальних зусиль, як і всі українці, щоб пришвидшити прихід перемоги,

– сказав Джеффрі Кенні.

Утім, музиканти обіцяють гарно виступити на конкурсі, аби українців запам'ятали.

"Для нас важливо виступити гарно, щоб представити нашу країну якнайкраще. Ми вже показуємо дещо нове з України – електронну музику. Я думаю, це чудово показати, яка Україна різна, як багато в ній різних людей", – відповів Андрій Гуцуляк.

На завершення Тимур Мірошниченко сказав TVORCHI патріотичне гасло – "Слава Україні!". На що музиканти відповіли – "Героям слава!".

До слова, станом на 8 травня лідером для букмекерів залишається представниця Швеції Loreen, яка вже перемагала на Євробаченні у 2012 році. Водночас преставники України – TVORCHI – наразі на 4 місці.

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