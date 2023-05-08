TVORCHI дали короткое интервью ведущим Тимуру Мирошниченко и Сэм Квек. На открытие Евровидения-2023 они одели символические костюмы – на жакетах были написаны имена преждевременно родившихся детей за время войны в Украине.
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Своими нарядами украинские артисты хотели привлечь внимание общественности к важному проекту под названием "Неравнодушные люди спасают сердца детей". Его цель – собрать 10 миллионов гривен на приобретение 10 инкубаторов для спасения преждевременно родившихся детей.
На церемонии ведущий Тимур Мирошниченко поинтересовался, смогут ли TVORCHI снова победить в Евровидении и огорчатся ли они, если не выиграют. На это Джеффри Кенни ответил, что это сейчас для них не приоритет.
Выигрываем мы или нет – это все равно будет здорово. Но важнейшая цель – это победить войну в Украине, и мы активно прилагаем максимальные усилия, как и все украинцы, чтобы ускорить приход победы,
– сказал Джеффри Кенни.
Впрочем, музыканты обещают хорошо выступить на конкурсе, чтобы украинцев запомнили.
"Для нас важно выступить хорошо, чтобы представить нашу страну как можно лучше. Мы уже показываем кое-что новое из Украины – электронную музыку. Я думаю, это прекрасно показать, какая Украина разная, как много в ней разных людей", – ответил Андрей Гуцуляк.
В завершение Тимур Мирошниченко сказал TVORCHI патриотический лозунг – "Слава Украине!". На что музыканты ответили – "Героям слава!"
К слову, по состоянию на 8 мая лидером для букмекеров остается представительница Швеции Loreen, уже побеждавшая на Евровидении в 2012 году. В то же время, представители Украины – TVORCHI – сейчас на 4 месте.
Евровидение-2023: главное
- Конкурс состоится в Ливерпуле, на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Сцену уже открыл король Чарльз III и королева-консорт Камилла.
- Первый полуфинал проведут 9 мая, второй – 11 мая, а финал состоится 13 мая. В этом году в музыкальном конкурсе примут участие 37 стран – некоторые представители отказались от участия в связи с финансовыми проблемами.
- Конкурс будет проходить от имени Украины, поэтому на сцене Евровидения и вне ее можно будет увидеть многих украинских знаменитостей. Например, лидер группы The Hardkiss Юлия Санина – одна из четырех главных ведущих.
- К слову, в Ливерпуле уже начались репетиции Евровидения-2023, которое стартует 9 мая. Режиссер и креативный директор от Украины Герман Ненов первым из команды прибыл в Великобританию и принял участие в подготовительных мероприятиях. Он показал, как все происходит.