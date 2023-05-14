Олена Зеленська розхвалила TVORCHI за виступ під час обстрілу: "Головна перемога попереду"

На появу TVORCHI у фіналі Євробачення-2023 в Ліверпулі відреагувала навіть перша леді України Олена Зеленська. Вона заявила, що у них сталеві нерви, адже співав Джеффрі, поки Тернопіль був під обстрілом.

У день проведення фіналу Євробачення-2023, 13 травня, країна-терористка та вигнанець Росія вирішила зігнати на Україні злість за те, що її відсторонили від участі в пісенному конкурсі. Окупанти вгатили по Тернополю, звідки гурт TVORCHI. Про ракетну атаку Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні дізналися за 10 хвилин до виходу на сцену. Олена Зеленська похвалила їх за гідний виступ на тлі трагічних новин.

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Олена Зеленська прокоментувала виступ TVORCHI на Євробаченні-2023

У твіттері Олена Зеленська наголосила, що співати і представляти країну, коли рідне місто обстрілюють, – це і є сталеві нерви та серця, про які йдеться у Heart of Steel.

Щоб гідно представити свою країну, коли рідний Тернопіль під обстрілом, треба мати не лише сталеві серця, а й сталеві нерви. Дякуємо TVORCHI за чудовий виступ на Євробаченні. Дякуємо всім, хто цього тривожного вечора підтримав Україну. Наша головна перемога попереду,

– написала перша леді України у твіттері.

У коментарях Зеленську підтримав один з юзерів з-за кордону: "Україна переможе. Попри весь жах, який ви переживаєте! Новий день, а це означає, що перемога наближається на день! Молиться за вас цього ранку".

Важливо, що після фантастичного виступу у фіналі Євробачнння-2023 у грін-румі TVORCHI й українська делегація з'явилися з плакатом "Тернопіль". Так вони спробували привернути увагу світу, до моторошних українських реалій: "Це месседж за усі міста України, які обстрілюють щодня. Європо, об'єднайся проти зла заради миру".

Україну на Євробаченні-2023 потужно підтримали глядачі – віддали 189 балів і тим самим вивели на 6 місце в турнірній таблиці. Це після Швеції, Фінляндії, Ізраїлю, Італії та Норвегії.

Цікаво, що журі Польщі поставило Україні нуль. У мережі припускають, що так поляки "помстилися" за минулорічне Євробачення, коли наше нацжурі не вділило Охману жодного бала.

, адже конкурс аполітичний. Однак в Офісі Президента відповіли, що навіть не зверталися до організаторів з такою пропозицією.