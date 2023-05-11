Україну на Євробаченні-2023 підтримує багато учасників. Серед них – представник Молдови Паша Парфені. Він показав вдалий виступ у півфіналі, тож знову представить країну у фіналі 13 травня.
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Паша Парфені з Молдови підтримав Україну
Учасник з Молдови розповів, що підтримує Україну ще з 2014 року. Він розповів, що має українське коріння та багатьох друзів, що прямо зараз перебувають в Україні.
Друзі, ви чудово справляєтеся. Моя бабуся із Вінниці. Багато моїх рідних, друзів зараз в Україні. Вони б'ються. У них багато проблем. Молдова – маленька країна, але з великим серцем. Ми завжди готові вам допомогти. З 2014 я завжди всім своїм серцем з вами, друзі, і завжди вас підтримую,
– поділився Паша Парфені.
Хто ще підтримує Україну на Євробаченні
- Хорватію цього року представляє гурт Let 3 з піснею про "маленького підлого психопата". Лідер гурту з'являвся на бірюзовій доріжці у синьо-жовтих кольорах, а після відбору до фіналу розповів про конкурсний трек. "Це якоюсь мірою антивоєнна пісня, тому що ми віримо, ми впевнені, що немає переможців у війнах, кожен є жертвою. Тож, будь ласка, зупиніть кляту війну", – заявив лідер Дамір Мартинович.
- Про підтримку Україні заявляв і чеський гурт Vesna, конкурсна пісня якого має рядки українською у приспіві. Їхня пісня з "сестринськими" наративами розізлила деяких українців, але співачки запевнили, що не хотіли нікого образити.