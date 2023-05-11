Україну на Євробаченні-2023 підтримує багато учасників. Серед них – представник Молдови Паша Парфені. Він показав вдалий виступ у півфіналі, тож знову представить країну у фіналі 13 травня.

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Паша Парфені з Молдови підтримав Україну

Учасник з Молдови розповів, що підтримує Україну ще з 2014 року. Він розповів, що має українське коріння та багатьох друзів, що прямо зараз перебувають в Україні.

Друзі, ви чудово справляєтеся. Моя бабуся із Вінниці. Багато моїх рідних, друзів зараз в Україні. Вони б'ються. У них багато проблем. Молдова – маленька країна, але з великим серцем. Ми завжди готові вам допомогти. З 2014 я завжди всім своїм серцем з вами, друзі, і завжди вас підтримую,

– поділився Паша Парфені.

Хто ще підтримує Україну на Євробаченні