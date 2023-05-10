Цю заяву соліст гурту Let 3 зробив на пресконференції після першого півфіналу Євробачення-2023, який відгримів у Ліверпулі 9 травня. Даміра Мартиновича запитали, чим він надихався, створюючи не так номер, як пісню Mama ŠČ! Він заговорив про війну, в якій немає переможців.
До теми Хорватія на Євробаченні порвала зал піснею про "підлого психопата": відео антивоєнного виступу
Соліст Let 3 з Хорватії висловився про війну
Наше вираження – це завжди в якийсь спосіб спроба зробити цей світ кращим місцем для кожного. Наша трохи дурнувата, але дуже розумна пісня – це якоюсь мірою антивоєнна пісня, тому що ми віримо, ми впевнені, що немає переможців у війнах, кожен є жертвою. Тож, будь ласка, зупиніть кляту війну,
– заявив лідер Дамір Мартинович.
Виступ Хорватії у першому півфіналі Євробачення-2023: дивіться відео онлайн
Яким був виступ Хорватії в першому півфіналі Євробачення-2023
- Гурт Let 3 відомий своїми провокаційними текстами та неочікуваними виступами, тож і в першому півфіналі Євробачення-2023 здивував. Чоловіки вийшли на сцену з муляжами ракет, а до кінця номера залишилися в одних трусах.
- У їхній композиції Mama ŠČ прихований сенс. Let 3 співають: "Мама цілувала придурка, цього маленького психопата, мерзенного маленького психопата, крокодила-психопата, мамо, я йду на війну". Тож вважається, що так хорвати висміюють Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Крім того, є рядки "мама купила трактор", що може бути відсилкою на подарунок Лукашенка Путіну на 70-річчя.