Фінал Євробачення-2023: під яким номером TVORCHI представлятимуть Україну

13 березня 2023, 17:26
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Джерело:

інстаграм Суспільне. Євробачення

До Євробачення-2023 залишилось все менше часу. Там відбулося жеребкування, де стало відомо, що у фіналі TVORCHI виступлять під номером 19.

Жеребкування провели під час зустрічі голів делегацій країн-учасниць. Там визначили порядковий номер виступу TVORCHI у фіналі Євробачення-2023. 

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У фіналі Євробачення Україна виступатиме під номером 19. Цього року TVORCHI підкорюватимуть Європу з хітом Heart Of Steel.


TVORCHI виступлять під номером 19 / Фото з інстаграму Суспільне. Євробачення

Зазначимо, що під номером 19 на Євробаченні-2021 виступав гурт Go_A з треком SHUM, який тоді посів 5 місце. Колектив зміг підкорити серця не лише українських, а і європейських слухачів. 

А TVORCHI поїдуть у Ліверпуль з піснею Heart of Steel, оновлену версію якої презентували 9 березня. Кліп на фінальну версію вже доступний на ютуб-каналі конкурсу. У ній з'явилася вставка українською мовою.

TVORCHI – Heart of Steel: дивіться відео онлайн

Євробачення-2023: головне

  • Євробачення-2023 прийме Ліверпуль. Конкурс пройде на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів.
  • Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий – 11 травня, фінал – 13 травня. 
  • Попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, його організовуватимуть від імені України.
  • Символічно, що на логотипі є український прапор.
  • На головній сцені Євробачення TVORCHI підтримуватиме Юлія Саніна. Її обрали ведучою від України. Поряд з фронтвумен The Hardkiss з'являться Грем Нортон, Ханна Веддінгем та Аліша Діксон. Тоді як Тимура Мірошниченка зробили коментаторським голосом України з Ліверпуля. Це обурило навіть Володимира Остапчука.
  • У головному пісенному конкурсі візьмуть участь 37 країн. Цього року Євробачення пройде без Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії. Вони відмовилися від участі через брак фінансування.

Автор: Христина Кобак