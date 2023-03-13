Заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко чітко відповіла, чи зможе гурт TVORCHI поїхати у промотур Євробачення-2023 і дістатися Ліверпуля, та прокоментувала чутки про відмови, які артисти нібито отримують від Мінкульту.

Не пропустіть Артистів не випускають за кордон: хто вже отримав відмову та як на це реагують зірки

Мінкульт про виїзд TVORCHI на Євробачення-2023

Галина Григоренко пообіцяла, що Міністерство культури та інформаційної політики допоможе гурту TVORCHI оформити всі необхідні документи, аби Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні могли поїхати у промотур Євробачення-2023 і виступити в Найробі на відкритті муралу в рамках проекту "Стіна". У Кенії хлопці мають повпливати на рівень антиукраїнської пропаганди.

TVORCHI / Фото з інстаграму гурту

Чи правда, що Мінкульт відмовляє артистам у виїзді

Заступниця міністра культури Галина Григоренко пояснила, що вони не видають дозволи на тимчасовий виїзд за кордон, лише "листи сприяння". Остаточне рішення нібито ухвалюють прикордонники під час перевірки.

Після того, як так звані митці – стендап-комік Андрій Щегель та режисер Тарас Голубков – обманули Мінкульт, щоб дременути за кордон з кінцями, там доповнили правила. Тепер, щоб отримати "лист сприяння", чоловікам потрібно надати дані про військовий облік – або приписне посвідчення, або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Ми не надаємо відмов – лише роз'яснення щодо документів, які мають надаватися для розгляду заявок. Якщо людина виносить якесь рішення у публічне поле як відмову МКІП – це означає, що вона не змогла надати всі необхідні документи,

– роз'яснила Галина Григоренко.