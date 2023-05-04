У четвер, 4 травня, український гурт TVORCHI провів першу репетицію номера на Євробачення-2023, на який витратили майже 3 мільйони гривень. Хлопці вперше показалися в ефектних костюмах від Івана Фролова.
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Перша репетиція TVORCHI на сцені Євробачення-2023
Сцену Євробачення-2023 на арені M&S Bank Arena TVORCHI підсвітили синьо-жовтими вогнями та створили вражаючу композицію з екранів і фонів, на яких з'являється обличчя Джеффрі Кенні та сходить сонце. У постановці також беруть участь два танцівники в чорному.
Судячи з перших фото та відео, костюми Андрія Гуцуляка, Джеффрі Кенні та команди схожі на ті, які були у фіналі Нацвідбору Євробачення в київському метро. Їх теж шив Іван Фролов.
Український дизайнер вдосконалив аутфіти хлопців, але залишив ключовий елемент – "сталеві серця", вишиті вручну. Чорну водолазку Андрія доповнює об'ємний плащ кольору металік, а лонгслів Джеффрі – довгі золоті рукавички з камінням.
- Нагадаємо, що TVORCHI виступлять одразу у фіналі Євробачення-2023 – у суботу, 13 травня, під номером 19. Вони оминають півфінали пісенного конкурсу, адже є представниками країни-переможниці минулого року. На таких самих умовах участь беруть конкурсанти від країн-засновниць Євробачення – Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії та Іспанії.
- Варто зауважити, що Україна впевнено тримається серед фаворитів букмекерів. Наразі перемогу пророкують представниці Швеції Loreen, яка вже отримувала кришталевий мікрофон 2012 року, друге місце – Käärijä з Фінляндії, а на третій сходинці TVORCHI з лише 5%.