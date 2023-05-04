В четверг, 4 мая, украинская группа TVORCHI провела первую репетицию номера на Евровидение-2023, на который потратили почти 3 миллиона гривен. Ребята впервые показались в эффектных костюмах от Ивана Фролова.

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Первая репетиция TVORCHI на сцене Евровидения-2023

Сцену Евровидения-2023 на арене M&S Bank Arena TVORCHI подсветили сине-желтыми огнями и создали впечатляющею композицию с экранов и фонов, на которых появляется лицо Джеффри Кенни и восходит солнце. В постановке также принимают участие два танцовщика в черном.

Судя по первым фото и видео, костюмы Андрея Гуцуляка, Джеффри Кенни и команды похожи на те, которые были в финале Нацотбора Евровидения в киевском метро. Их тоже шил Иван Фролов.

Украинский дизайнер усовершенствовал аутфиты ребят, но оставил ключевой элемент – "стальные сердца", вышитые вручную. Черную водолазку Андрея дополняет объемный плащ цвета металлик, а лонгслив Джеффри – длинные золотые перчатки с камнями.