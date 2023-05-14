Дякують Кейт Міддлтон та вітають Лорін: Kalush Orchestra відреагували на результати Євробачення

У фіналі Євробачення-2023 Kalush Orchestra урочисто віддали кришталевий мікрофон новій переможниці - Лорін. Учасники поділилися враженнями від результатів завершення конкурсу.

Переможцям Євробачення минулого року Kalush Orchestra було довірено кілька важливих обов'язків у фіналі конкурсу 2023 року. Вони відкрили грандіозний фінал та наприкінці передали кришталевий мікрофон новій тріумфаторці.

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Kalush Orchestra поділилися враженнями фіналу Євробачення

Музиканти подякували представникам британських та українських організаторів за важливу місію. Та висловили вдячність Британії за можливість проведення конкурс у Ліверпулі від імені України.

Неймовірні емоції від вчорашнього виступу у фіналі Євробачення-2023. Ліверпуль дійсно був українським. Ми відчуваємо вашу підтримку! Ну а цьогорічний Кубок Євробачення відправляється до Швеції і ми вітаємо Лорін з перемогою!

– написали Kalush Orchestra.



Лорін з кубком / Фото з інстаграму гурту

Також колектив подякував Кейт Міддлтон за підтримку та появу у відкритті фіналу Євробачення.

"Хочемо подякувати також її Величності Принцесі Уельській за те, що приєдналася до нас у нашому виступі. Це демонструє глибину підтримки Великою Британією України та допомагає нам розповісти світові про те, через що проходить наша країна".



Kalush Orchestra та Go_A / Фото з інстаграму гурту

Яким був номер Kalush Orchestra