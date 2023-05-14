Переможцям Євробачення минулого року Kalush Orchestra було довірено кілька важливих обов'язків у фіналі конкурсу 2023 року. Вони відкрили грандіозний фінал та наприкінці передали кришталевий мікрофон новій тріумфаторці.
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Kalush Orchestra поділилися враженнями фіналу Євробачення
Музиканти подякували представникам британських та українських організаторів за важливу місію. Та висловили вдячність Британії за можливість проведення конкурс у Ліверпулі від імені України.
Неймовірні емоції від вчорашнього виступу у фіналі Євробачення-2023. Ліверпуль дійсно був українським. Ми відчуваємо вашу підтримку! Ну а цьогорічний Кубок Євробачення відправляється до Швеції і ми вітаємо Лорін з перемогою!
– написали Kalush Orchestra.
Лорін з кубком / Фото з інстаграму гурту
Також колектив подякував Кейт Міддлтон за підтримку та появу у відкритті фіналу Євробачення.
"Хочемо подякувати також її Величності Принцесі Уельській за те, що приєдналася до нас у нашому виступі. Це демонструє глибину підтримки Великою Британією України та допомагає нам розповісти світові про те, через що проходить наша країна".
Kalush Orchestra та Go_A / Фото з інстаграму гурту
Яким був номер Kalush Orchestra
- Kalush Orchestra відкрили грандіозний фінал Євробачення 13 травня. Їхній номер мав назву Voices of Generation – "Голоси нового покоління". Переможна пісня гурту Stefania немов подорожувала з України до Ліверпулю – від столичного метро до камерних оркестрів.
- До виконання доєдналися світові зірки – Сем Райдер, Джосс Стоун та Ендрю Ллойд Веббер. У кадрі з'явилась навіть принцеса Уельська. Вона грала на фортепіано у Віндзорському замку, одягнена в елегантну блакитну сукню.
- У наступній частині номера Kalush Orchestra перенеслися на сцену Ліверпуля й окрім Stefania заспівали англомовну пісню Changes.