Победителям Евровидения в прошлом году Kalush Orchestra было вверено несколько важных обязанностей в финале конкурса 2023 года. Они открыли грандиозный финал и в конце передали хрустальный микрофон новой триумфаторке.
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Kalush Orchestra поделились впечатлениями финала Евровидения
Музыканты поблагодарили представителей британских и украинских организаторов за важную миссию. Но выразили благодарность Британии за возможность проведения конкурса в Ливерпуле от имени Украины.
Невероятные эмоции со вчерашнего выступления в финале Евровидения-2023. Ливерпуль действительно был украинским. Мы чувствуем вашу поддержку! Ну а нынешний Кубок Евровидения отправляется в Швецию и мы поздравляем Лорин с победой!
– написали Kalush Orchestra.
Лорин с кубком / Фото из инстаграма группы
Также коллектив поблагодарил Кейт Миддлтон за поддержку и появление в открытии финала Евровидения.
"Хотим поблагодарить также ее Величество Принцессу Уэльскую за то, что присоединилась к нам в нашем выступлении. Это демонстрирует глубину поддержки Великобританией Украины и помогает нам рассказать миру о том, через что проходит наша страна".
Kalush Orchestra и Go_A / Фото из инстаграма группы
Каков был номер Kalush Orchestra
- Kalush Orchestra открыли грандиозный финал Евровидения 13 мая. Их номер назывался Voices of Generation – "Голоса нового поколения". Победная песня группы Stefania словно путешествовала из Украины в Ливерпуль – от столичного метро до камерных оркестров.
- К исполнению присоединились мировые звезды – Сэм Райдер, Джосс Стоун и Эндрю Ллойд Уэббер. В кадре появилась даже принцесса Уэльская. Она играла на фортепиано в Виндзорском замке, одетая в элегантное голубое платье.
- В следующей части номера Kalush Orchestra перенеслись на сцену Ливерпуля и кроме Stefania спели англоязычную песню Changes.