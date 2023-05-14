Победителям Евровидения в прошлом году Kalush Orchestra было вверено несколько важных обязанностей в финале конкурса 2023 года. Они открыли грандиозный финал и в конце передали хрустальный микрофон новой триумфаторке.

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Kalush Orchestra поделились впечатлениями финала Евровидения

Музыканты поблагодарили представителей британских и украинских организаторов за важную миссию. Но выразили благодарность Британии за возможность проведения конкурса в Ливерпуле от имени Украины.

Невероятные эмоции со вчерашнего выступления в финале Евровидения-2023. Ливерпуль действительно был украинским. Мы чувствуем вашу поддержку! Ну а нынешний Кубок Евровидения отправляется в Швецию и мы поздравляем Лорин с победой!

– написали Kalush Orchestra.



Лорин с кубком / Фото из инстаграма группы

Также коллектив поблагодарил Кейт Миддлтон за поддержку и появление в открытии финала Евровидения.

"Хотим поблагодарить также ее Величество Принцессу Уэльскую за то, что присоединилась к нам в нашем выступлении. Это демонстрирует глубину поддержки Великобританией Украины и помогает нам рассказать миру о том, через что проходит наша страна".



Kalush Orchestra и Go_A / Фото из инстаграма группы

Каков был номер Kalush Orchestra