Переможниця Євробачення-2023 Лорін з теплотою згадала про Україну: "Боляче дивитися"

Представниця Швеції Лорін перемогла на Євробаченні-2023. Після тріумфу співачка тепло висловилась про Україну та згадала українців.

На Євробаченні-2023 перемогла представниця Швеції – Лорін. Традиційно, після останнього виступу на сцені, переможець спілкується з журналістами на пресконференції.

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Лорін відгукнулась про Україну

Лорін поставили запитання й про Україну, від імені якої проходив цьогорічний пісенний конкурс. Тріумфаторка Євробачення уникла конкретних заяв про вторгнення, але підтримала українців й зізналась, що їй боляче спостерігати за новинами.

Я багато була в Україні, я мала там багато шоу, я люблю її людей. І мені боляче дивитися на те, що зараз відбувається, мені дуже шкода,

– сказала артистка.

Лорін про Україну: відео

, що Лорін і раніше підтримувала Україну. Вона записувала відео, де говорила про любов до українців й те, що слідкує за подіями. Джамала розповідала, як переможниця Євробачення-2012 запрошувала її у Стокгольм й пропонувала прихисток. Лорін висловлювала підтримку Україні й на бірюзовій доріжці під час відкриття Євробачення.

Як учасники з різних країн підтримували Україну