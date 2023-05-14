Євробачення-2023 нарешті позаду, але номери учасників житимуть ще довго у мемах та жартах. 24 Канал зібрав найкумедніші меми про фіналістів конкурсу.
Дивіться також Євробачення-2023 та Україна: як глядачі та журі оцінили виступ TVORCHI у фіналі
Найкумедніші меми про фінал Євробачення
Найактивніше в мережі обговорюють переможницю Євробачення-2023 Лорін. Чимало єврофанів вважають її перше місце незаслуженим. Так представниця Швеції стала предметом для іронічних й саркастичних жартів.
"Публіка дивиться, як перемогла Лорін, хоч вони хотіли, щоб виграла Фінляндія".
Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера
"Лорін перемагає, поки публіка верещить Cha Cha Cha – це все, що потрібно знати про Євробачення".
Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера
"Я дивлюсь на перемогу Лорін у 2012 та 2023 роках".
Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера
Перемогу Лорін вважають мало не купленою. Єврофани відчувають певну домовленість у зв'язку з тим, що наступного року виповниться 50 років перемозі шведського гурту Abba на конкурсі.
Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера
Єврофани не могли оминути увагою представників Хорватії та їхній провокативний антивоєнний номер з ракетами.
"Європа дивиться, як виступає Хорватія".
Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера
"Євробачення не може стати ще більш дивним. Хорватія: потримай мою ракету".
Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера
"Гітлер подивився фільм "Барбі".
Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера
Фани помітили цікавий момент на оголошенні результатів – представниця Франції непомітно продемонструвала середній палець.
Українські єврофани натомість не розуміють, чому не можна вдруге відправити на Євробачення Вєрку Сердючку.
Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера
"Чому на Парад прапорів не запросили гурт "Гринджоли"?" – запитують українці.
Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера
Багатьом соліст гурту Let 3 з Хорватії нагадав Павла Зіброва.
Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера
А представник Фінляндії Käärijä – Вєрку Сердючку. Адже обоє артистів посіли 2 місце на Євробаченні, але залишилися в серцях єврофанів надовго.
Українці не змогли не згадати про Міку Ньютон, пісня якої нагадує конкурсний трек Лорін.
Меми про фінал Євробачення-2023 / Скриншот з твітера