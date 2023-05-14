На Євробаченні-2023 перемогла представниця Швеції – Лорін. Традиційно, після останнього виступу на сцені, переможець спілкується з журналістами на пресконференції.
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Лорін відгукнулась про Україну
Лорін поставили запитання й про Україну, від імені якої проходив цьогорічний пісенний конкурс. Тріумфаторка Євробачення уникла конкретних заяв про вторгнення, але підтримала українців й зізналась, що їй боляче спостерігати за новинами.
Я багато була в Україні, я мала там багато шоу, я люблю її людей. І мені боляче дивитися на те, що зараз відбувається, мені дуже шкода,
– сказала артистка.
Лорін про Україну: відео
Як учасники з різних країн підтримували Україну
- На фіналі Євробачення представник Молдови Паша Парфені подякував Україні за мир у його країні. Раніше він розповідав, що стоїть з Україною з 2014 року, адже має українське коріння та рідних і друзів, що перебувають тут. Паша підтримував гурт TVORCHI та їхній збір для дітей, що через війну народилися передчасно.
- Своєрідна підтримка звучала й від гурту Let 3 з Хорватії, що виступили з піснею про "маленького підлого психопата". Лідер гурту з'являвся на бірюзовій доріжці у синьо-жовтих кольорах, а після відбору до фіналу розповів, що конкурсний трек є антивоєнним і закликав зупинити кляту війну.
- Про підтримку Україні заявляв і чеський гурт Vesna, конкурсна пісня якого має рядки українською у приспіві. Їхня пісня з "сестринськими" наративами розізлила деяких українців, але співачки запевнили, що не хотіли нікого образити.