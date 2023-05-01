Українська вечірка в Британії вже скоро: все, що потрібно знати про Євробачення-2023

1 травня 2023, 15:35
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У другий тиждень травня у Великій Британії пройде Євробачення-2023 від імені України. Ми зібрали все, що потрібно знати про музичний конкурс: місце проведення, дати, учасників та лідерів.

У 2022 році на Євробаченні в Турині переміг український гурт Kalush Orchestra. За правилами, конкурс мав відбутися в Україні, але через війну Росії місце проведення змінили на Велику Британію. Вперше в історії Євробачення конкурс проходитиме в одній країні від імені іншої. 24 Канал зібрав усе, що потрібно знати про найбільшу музичну подію цього року.

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Місце та дата проведення конкурсу

Євробачення-2023 відбудеться у Ліверпулі, на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів. Сцену вже відкрив король Чарльз III та королева-консорт Камілла. До слова, квитки на конкурс розлетілися як гарячі пиріжки – менш як за 2 години усі було продано.

Дати проведення конкурсу вже визначені:

  • перший півфінал – 9 травня 2023 року;
  • другий півфінал – 11 травня 2023 року;
  • фінал – 13 травня 2023 року.

Логотип конкурсу нагадує кардіограму з сердець різних розмірів, виконаний у традиційних кольорах Євробачення. Цьогорічне гасло – United by music – "Об'єднані музикою".

Учасники та порядок виступів

Цього року у музичному конкурсі візьме участь 37 країн – декотрі представники відмовилися від участі у зв'язку з фінансовими проблемами. Визначений порядок виступів усіх країн-учасників.

Учасники, що виступлять у першому півфіналі 9 травня:

  1. Норвегія – Alessandra – Queen of Kings;
  2. Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party);
  3. Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava;
  4. Латвія – Sudden Lights – Aijā;
  5. Португалія – Mimicat – Ai Coraçao;
  6. Ірландія – Wild Youth – We Are One;
  7. Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!;
  8. Швейцарія – Remo Forrer – Watergun;
  9. Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn;
  10. Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna;
  11. Швеція – Loreen – Tattoo;
  12. Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More;
  13. Чехія – Vesna – My Sister's Crown;
  14. Нідерланди – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight;
  15. Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha.

Учасники, що виступлять у другому півфіналі 11 травня:

  1. Данія – Reiley – Breaking My Heart;
  2. Вірменія – Brunette – Future Lover;
  3. Румунія – Theodor Andrei – DGT (Off and On);
  4. Естонія – Alika – Bridges;
  5. Бельгія - Gustaph - Because Of You;
  6. Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart;
  7. Ісландія – Diljá – Power;
  8. Греція – Victor Vernicos – What They Say;
  9. Польща – Blanka – Solo;
  10. Словенія – Joker Out – Carpe Diem;
  11. Грузія – Iru – Echo;
  12. Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal;
  13. Австрія – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?;
  14. Албанія – Albina & Familja Kelmendi – Duje;
  15. Литва – Monika Linkyte – Stay;
  16. Австралія – Voyager – Promise.


Порядок виступів / Фото Євробачення

Фаворити букмекерів

Станом на 1 травня лідером для букмекерів залишається представниця Швеції Loreen, яка вдруге бере участь у Євробаченні після перемоги у 2012 році. 

На другому місці перебуває Фінляндія – виконавець Käärijä. Третє місце пророкують українцям – гурту TVORCHI. Вже за нами йде Франція та Іспанія.

Хто поїде від України

На Національному відборі-2023 переміг гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel. Після порад вдосконалити трек, вони презентували нову версію-ревамп з українськими рядками, цікавими музичними деталями й нотками драми.

Україна виступатиме у фіналі конкурсу з країнами-засновницями та тими учасниками, які здобудуть найбільше балів у півфіналах. Вже відомий порядковий номер українського гурту – 19. 

TVORCHI – Heart Of Steel: дивіться відео онлайн

 

Українські зірки на Євробаченні-2023

Конкурс проходитиме від імені України, тож на сцені Євробачення та поза нею можна буде побачити багатьох українських знаменитостей. Наприклад, лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна – одна з чотирьох головних ведучих. Тімур Мірошниченко буде кореспондентом – коментуватиме шоу наживо.

Також українські співаки, музиканти й гурти виступатимуть на Євробаченні. У півфіналі співатимуть Марія Яремчук, OTOY, Alyosha та Злата Дзюнька. У гранд-фіналі звучатимуть Kalush Orchestra, Вєрка Сердючка, Джамала, Тіна Кароль і Go_A.

Нові правила голосування

Важливо згадати про те, що організатори Євробачення-2023 оновили правила голосування. Тепер голоси за улюблених учасників можуть надсилати з будь-якої країни.

Окрім того, тільки глядачі вирішуватимуть, хто пройде у фінал конкурсу.

Автор: Марія Касій