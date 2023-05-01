Українська вечірка в Британії вже скоро: все, що потрібно знати про Євробачення-2023

У другий тиждень травня у Великій Британії пройде Євробачення-2023 від імені України. Ми зібрали все, що потрібно знати про музичний конкурс: місце проведення, дати, учасників та лідерів.

У 2022 році на Євробаченні в Турині переміг український гурт Kalush Orchestra. За правилами, конкурс мав відбутися в Україні, але через війну Росії місце проведення змінили на Велику Британію. Вперше в історії Євробачення конкурс проходитиме в одній країні від імені іншої. 24 Канал зібрав усе, що потрібно знати про найбільшу музичну подію цього року.

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Місце та дата проведення конкурсу

Євробачення-2023 відбудеться у Ліверпулі, на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів. Сцену вже відкрив король Чарльз III та королева-консорт Камілла. До слова, квитки на конкурс розлетілися як гарячі пиріжки – менш як за 2 години усі було продано.

Дати проведення конкурсу вже визначені:

перший півфінал – 9 травня 2023 року;

другий півфінал – 11 травня 2023 року;

фінал – 13 травня 2023 року.

Логотип конкурсу нагадує кардіограму з сердець різних розмірів, виконаний у традиційних кольорах Євробачення. Цьогорічне гасло – United by music – "Об'єднані музикою".

Учасники та порядок виступів

Цього року у музичному конкурсі візьме участь 37 країн – декотрі представники відмовилися від участі у зв'язку з фінансовими проблемами. Визначений порядок виступів усіх країн-учасників.

Учасники, що виступлять у першому півфіналі 9 травня:

Норвегія – Alessandra – Queen of Kings; Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party); Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava; Латвія – Sudden Lights – Aijā; Португалія – Mimicat – Ai Coraçao; Ірландія – Wild Youth – We Are One; Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!; Швейцарія – Remo Forrer – Watergun; Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn; Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna; Швеція – Loreen – Tattoo; Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More; Чехія – Vesna – My Sister's Crown; Нідерланди – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight; Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha.

Учасники, що виступлять у другому півфіналі 11 травня:

Данія – Reiley – Breaking My Heart; Вірменія – Brunette – Future Lover; Румунія – Theodor Andrei – DGT (Off and On); Естонія – Alika – Bridges; Бельгія - Gustaph - Because Of You; Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart; Ісландія – Diljá – Power; Греція – Victor Vernicos – What They Say; Польща – Blanka – Solo; Словенія – Joker Out – Carpe Diem; Грузія – Iru – Echo; Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal; Австрія – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?; Албанія – Albina & Familja Kelmendi – Duje; Литва – Monika Linkyte – Stay; Австралія – Voyager – Promise.



Порядок виступів / Фото Євробачення

Фаворити букмекерів

Станом на 1 травня лідером для букмекерів залишається представниця Швеції Loreen, яка вдруге бере участь у Євробаченні після перемоги у 2012 році.

На другому місці перебуває Фінляндія – виконавець Käärijä. Третє місце пророкують українцям – гурту TVORCHI. Вже за нами йде Франція та Іспанія.

Хто поїде від України

На Національному відборі-2023 переміг гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel. Після порад вдосконалити трек, вони презентували нову версію-ревамп з українськими рядками, цікавими музичними деталями й нотками драми.

Україна виступатиме у фіналі конкурсу з країнами-засновницями та тими учасниками, які здобудуть найбільше балів у півфіналах. Вже відомий порядковий номер українського гурту – 19.

TVORCHI – Heart Of Steel: дивіться відео онлайн

Українські зірки на Євробаченні-2023

Конкурс проходитиме від імені України, тож на сцені Євробачення та поза нею можна буде побачити багатьох українських знаменитостей. Наприклад, лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна – одна з чотирьох головних ведучих. Тімур Мірошниченко буде кореспондентом – коментуватиме шоу наживо.

Також українські співаки, музиканти й гурти виступатимуть на Євробаченні. У півфіналі співатимуть Марія Яремчук, OTOY, Alyosha та Злата Дзюнька. У гранд-фіналі звучатимуть Kalush Orchestra, Вєрка Сердючка, Джамала, Тіна Кароль і Go_A.

Нові правила голосування

Важливо згадати про те, що організатори Євробачення-2023 оновили правила голосування. Тепер голоси за улюблених учасників можуть надсилати з будь-якої країни.

Окрім того, тільки глядачі вирішуватимуть, хто пройде у фінал конкурсу.