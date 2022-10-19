Євробачення-2023: Кіпр визначився з учасником, який поїде у Велику Британію
19 жовтня 2022 , 11:00Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Євробачення
Велика Британія вже визначилася з містом, де проводитимуть Євробачення-2023. Тепер країни оголошують, хто представлятиме їх на пісенному конкурсі. Від Кіпру на Євробачення поїде Ендрю Ламброу.
Ліверпуль готується приймати Євробачення-2023. Вже у травні вся Європа поїде підтримувати земляків до Великої Британії.
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Кіпр оголосив представника на Євробаченні-2023
18 жовтня стало відомо, що Кіпр представлятиме 24-річний австралійський співак греко-кіпрського походження Ендрю Ламброу. Однак пісню, з якою хлопець поїде на конкурс, наразі не розсекретили.
Євробачення-2023: головне
- Наступного року Євробачення мало відбутися в Україні, однак через безпекову ситуацію організатори конкурсу вирішили віддати право проведення Великій Британії, яка цього року посіла друге місце.
- Попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, його організовуватимуть від імені України. Поки що деталі такої співорганізації повністю невідомі, оскільки в історії конкурсу подібне трапляється уперше.
- На початку жовтня стало відомо, що конкурс проведуть у Ліверпулі на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів.
- Після того, як містом-господарем обрали Ліверпуль, на культовій телевежі Лондона з'явився логотип шоу. Символічно, що на ньому український прапор.
- Дати проведення: перший півфінал – 9 травня 2023 року; другий півфінал – 11 травня 2023 року; фінал – 13 травня 2023 року.