Ливерпуль готовится принимать Евровидение-2023. Уже в мае вся Европа поедет поддерживать земляков в Великобританию.
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Кипр объявил представителя на Евровидении-2023
18 октября стало известно, что Кипр будет представлять 24-летний австралийский певец греко-кипрского происхождения Эндрю Ламброу. Однако песню, с которой он поедет на конкурс, пока не рассекретили.
Евровидение-2023: главное
- В следующем году Евровидение должно было состояться в Украине, однако из-за ситуации с безопасностью организаторы конкурса решили отдать право проведения Великобритании, которая в этом году заняла второе место.
- Несмотря на то, что конкурс пройдет в Великобритании, его будут организовывать от имени Украины. Пока детали такой соорганизации полностью неизвестны, поскольку в истории конкурса подобное происходит впервые.
- В начале октября стало известно, что конкурс проведут в Ливерпуле на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей.
- После того, как городом-хозяином избрали Ливерпуль, на культовой телебашне Лондона появился логотип шоу. Символично, что на нем украинский флаг.
- Даты проведения: первый полуфинал – 9 мая 2023; второй полуфинал – 11 мая 2023 года; финал – 13 мая 2023 года.