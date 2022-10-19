Ливерпуль готовится принимать Евровидение-2023. Уже в мае вся Европа поедет поддерживать земляков в Великобританию.

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Кипр объявил представителя на Евровидении-2023

18 октября стало известно, что Кипр будет представлять 24-летний австралийский певец греко-кипрского происхождения Эндрю Ламброу. Однако песню, с которой он поедет на конкурс, пока не рассекретили.

Евровидение-2023: главное