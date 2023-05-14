Катерина Павленко з Go_A зачарувала образом метелика на Євробаченні-2023: ефектні фото

Український гурт Go_A взяв участь у фіналі Євробаченні-2023, виступивши з піснею SHUM. Солістка Катерина Павленко зачарувала образом - вона з'явилась у білій сукні та зеленій накидці з рукавичками.

У фіналі Євробачення-2023 під час Параду прапорів на сцені почергово з'являлися українські зірки – гурт Go_A, Джамала, Вєрка Сердючка та Тіна Кароль. Їхній перформанс запам'ятався не тільки улюбленими піснями, але й образами.

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Образ солістки Go_A

Неможливо оминути увагою вбрання солістки Go_A Катерини Павленко. Її стилістка пояснила, що образ мав назву "Метаморфоза".

В основі ідеї створення костюма лежать метаморфози метелика Данаїда монарх (Danaus plexippus) — виду з родини сонцевиків (Nymphalidae),

– поділилась Олена Романова.

Катерина постала у білій атласній корсетній сукні зі шлейфом, що символізує оболонку лялечки метелика. Членування хризаліди передали декоративні лінії з неоновим відтінком. Вставки зверху сукні демонструють виринання метелика з оболонки.



Катерина Павленко / Фото з інстаграму співачки

Наступним елементом є чорний боді – це стилізація грудної частини та черевця метелика. Розшита накидка на плечах і рукавички зелено-трав'яного кольору – переосмислені крила метелика, що найбільше привертають увагу.

Накидка декорована бахромою, сіткою, скляними й кришталевими намистинами, бісером, стразами, світлопровідним шнуром та іншими елементами. Вони додають динаміки та імітують легкі рухи крилець.

Фінальний акцент – це сталева каблучка у вигляді метелика, що дає підказку, що є натхненням образу.



Катерина Павленко / Фото з інстаграму співачки

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