У фіналі Євробачення-2023 під час Параду прапорів на сцені почергово з'являлися українські зірки – гурт Go_A, Джамала, Вєрка Сердючка та Тіна Кароль. Їхній перформанс запам'ятався не тільки улюбленими піснями, але й образами.
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Образ солістки Go_A
Неможливо оминути увагою вбрання солістки Go_A Катерини Павленко. Її стилістка пояснила, що образ мав назву "Метаморфоза".
В основі ідеї створення костюма лежать метаморфози метелика Данаїда монарх (Danaus plexippus) — виду з родини сонцевиків (Nymphalidae),
– поділилась Олена Романова.
Катерина постала у білій атласній корсетній сукні зі шлейфом, що символізує оболонку лялечки метелика. Членування хризаліди передали декоративні лінії з неоновим відтінком. Вставки зверху сукні демонструють виринання метелика з оболонки.
Катерина Павленко / Фото з інстаграму співачки
Наступним елементом є чорний боді – це стилізація грудної частини та черевця метелика. Розшита накидка на плечах і рукавички зелено-трав'яного кольору – переосмислені крила метелика, що найбільше привертають увагу.
Накидка декорована бахромою, сіткою, скляними й кришталевими намистинами, бісером, стразами, світлопровідним шнуром та іншими елементами. Вони додають динаміки та імітують легкі рухи крилець.
Фінальний акцент – це сталева каблучка у вигляді метелика, що дає підказку, що є натхненням образу.
Катерина Павленко / Фото з інстаграму співачки
Інші образи з Євробачення
- Ведуча Євробачення Юлія Саніна змінила одразу два вбрання – жовту сукню українського бренду The Coat Каті Сільченко зі стразами та фігурною багатошаровою вставкою, а також синю сукню від Valery Kovalska з блискітками та двошаровою спідницею.
- Інша ведуча Ханна Веддінгем одягнула масивні золоті персні з чотирма кулями з жовтого золота. Це прикраси українського бренду Guzema Fine Jewerly.
- Тіна Кароль виступила на Євробаченні у яскраво-червоній кутюрній сукні від Івана Фролова, оздоблена серцем та великою кількістю каміння.