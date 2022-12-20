Якщо одразу ж після Нацвідбору Jerry Heil плакала через третє місце, то зараз вже не ображається, що глядачі не обрали її та українську мелодику. Вона навіть хоче допомогти гурту TVORCHI вдосконалити пісню Heart of Steel, з якою Україна буде представлена на Євробаченні-2023 в Ліверпулі.

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Jerry Heil готова допомогти TVORCHI з треком на Євробачення

На третій день пісня Нацвідбору, коли вщухли емоції, Jerry Heil визнала, що він був правильним, бо Україна почула багато нових імен, а TVORCHI покажуть нас "як країну без меж".

Якщо хлопцям потрібна буде моя допомога з текстом чи посиленням приспіву – я завжди буду відкрита, про це ми спілкувалися вже з продюсером TVORCHI,

– написала Jerry Heil.

TVORCHI після перемоги на Нацвідборі / Фото Суспільного, Анастасія Мантач

Вона пояснила це тим, що в шоу-бізі вже немає конкурентів, адже "всі українські музиканти сьогодні – це частина команди, яка зробить так, щоб українська музика вийшла на світову арену". Артистка вважає, що саме це місія її життя.

"Ще на початку повномасштабної війни я остаточно знайшла свою місію в служінні українській музиці, тому і цьогорічний Нацвідбір вважаю не конкурсом, а платформою, де тих, хто розмовляє музичною мовою, чують", – висловилася зірка в інстаграм-профілі.