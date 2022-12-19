17 грудня відгримів довгоочікуваний Національний відбір на Євробачення-2023. Цього року Андрій Данилко не був членом журі, але став запрошеним гостем в образі Вєрки Сердючки разом з бендом і "мамою" Інною Білоконь.

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Вєрка Сердючка поглузувала з окупантів

Артистка опублікувала світлини, які зробила за лаштунками в київській підземці, де й проходив фінал Нацвідбору. На фото Андрій Данилко позує як без образу, так і в ньому. Сердючка з мамою продемонструвала середній палець окупантам, які напередодні (16 грудня) влаштували ракетну атаку.

Що, думали зірвати нам Нацвідбір?

– написав Данилко під фото.



Вєрка з "мамою" / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки



Данилко і Білоконь / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки

Нагадаємо, зранку 16 грудня відбулась 9 масована ракетна атака окупантів. Росія випустила близько 60 ракет, більшість збила ППО. Вибухи звучали в багатьох українських областях. Через обстріли Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію, бо було втрачено понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи (але зараз вона не діє).

Яким був Нацвідбір: коротко

17 грудня відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2023. Сам захід проходив у Києві, на станції метро "Майдан Незалежності". Ведучими були Тимур Мірошниченко, Злата Огнєвіч та Катерина Павленко.

Судді – Тарас Тополя, Джамала, Юлія Саніна – оцінювали десятьох фіналістів: Moisei, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, OY Sound System, FIINKA, DEMCHUK, Jerry Heil, TVORCHI, KRUTЬ. Глядачі обирали фаворита вперше в мобільному додатку Дія.

Переможцями Національного відбору став гурт TVORCHI з піснею Heart of Steel. Друге місце посіла Марина KRUTЬ, а третє – Jerry Heil.