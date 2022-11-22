Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя впевнений у тому, що Україні важливо брати участь в Євробаченні. Він пояснив, чому для країни потрібна ця участь під час війни.

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Тарас Тополя про Євробачення-2023

Та тут нема що говорити! Я не розумію тих, хто дискутує на цю тему. Однозначно, Україна має брати участь, особливо в ці часи. Ми ж виграли Євробачення у 2022 році! Британське місто Ліверпуль приймає нас на проведення цього конкурсу,

– поділився співак.

Тарас Тополя нагадав, що представництво України на таких світових майданчиках допомагає нагадувати про події, що відбуваються.

"Ми переможці, війна не завадила нам виграти конкурс, не завадить як переможцям виступати у Великій Британії. Це чергова можливість заявити про Україну на всю Європу".

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