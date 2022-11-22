Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя впевнений у тому, що Україні важливо брати участь в Євробаченні. Він пояснив, чому для країни потрібна ця участь під час війни.
До слова Вперше в історії: на Євробаченні-2023 змінять правила голосування
Тарас Тополя про Євробачення-2023
Та тут нема що говорити! Я не розумію тих, хто дискутує на цю тему. Однозначно, Україна має брати участь, особливо в ці часи. Ми ж виграли Євробачення у 2022 році! Британське місто Ліверпуль приймає нас на проведення цього конкурсу,
– поділився співак.
Тарас Тополя нагадав, що представництво України на таких світових майданчиках допомагає нагадувати про події, що відбуваються.
"Ми переможці, війна не завадила нам виграти конкурс, не завадить як переможцям виступати у Великій Британії. Це чергова можливість заявити про Україну на всю Європу".
Що ще Тарас Тополя каже про Євробачення і Нацвідбір
- Музикант відповів хейтерам, які дорікають йому в тому, що він не був дотичним до Євробачення та попри це став членом журі. Також він підкреслив, що оцінюватиме фіналістів за всіма можливими критеріями, але основне рішення прийме, спираючись на відчуття.
- Тарас Тополя розповів і про пісню, яка має представити Україну на музичному конкурсі у 2023 році. За його словами, вона має бути якісною та викликати емоції, запам'ятовуватися та чіпляти.