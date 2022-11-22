Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя уверен в том, что Украине важно участвовать в Евровидении. Он объяснил, почему для страны нужно это участие во время войны.

К слову Впервые в истории: на Евровидении-2023 изменят правила голосования

Тарас Тополя о Евровидении-2023

Да тут нечего говорить! Я не понимаю тех, кто дискутирует по этой теме. Однозначно Украина должна участвовать, особенно в эти времена. Мы ведь выиграли Евровидение в 2022 году! Британский город Ливерпуль принимает нас на проведение этого конкурса,

– поделился певец.

Тарас Тополя напомнил, что представительство Украины на таких мировых площадках помогает напоминать о происходящих событиях.

"Мы победители, война не помешала нам выиграть конкурс, не помешает как победителям выступать в Великобритании. Это очередная возможность заявить об Украине на всю Европу".

Что еще Тарас Тополя говорит о Евровидении и Нацотборе