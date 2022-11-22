Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя уверен в том, что Украине важно участвовать в Евровидении. Он объяснил, почему для страны нужно это участие во время войны.
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Тарас Тополя о Евровидении-2023
Да тут нечего говорить! Я не понимаю тех, кто дискутирует по этой теме. Однозначно Украина должна участвовать, особенно в эти времена. Мы ведь выиграли Евровидение в 2022 году! Британский город Ливерпуль принимает нас на проведение этого конкурса,
– поделился певец.
Тарас Тополя напомнил, что представительство Украины на таких мировых площадках помогает напоминать о происходящих событиях.
"Мы победители, война не помешала нам выиграть конкурс, не помешает как победителям выступать в Великобритании. Это очередная возможность заявить об Украине на всю Европу".
Что еще Тарас Тополя говорит о Евровидении и Нацотборе
- Музыкант ответил хейтерам, которые упрекают его в том, что он не был причастен к Евровидению и, несмотря на это, стал членом жюри. Также он подчеркнул, что будет оценивать финалистов по всем возможным критериям, но основное решение примет, опираясь на ощущения.
- Тарас Тополя рассказал и о песне, которая должна представить Украину на музыкальном конкурсе в 2023 году. По его словам, она должна быть качественной и вызывать эмоции, запоминаться и цеплять.