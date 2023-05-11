Дивимось Євробачення-2023 разом: онлайн-трансляція другого півфіналу конкурсу
11 травня Ліверпуль приймає другий півфінал Євробачення-2023! Цього вечора на сцену вийдуть представники 16 країн, серед яких Польща. Онлайн-трансляцію цієї частини конкурсу дивіться далі.
9 травня весь світ спостерігав за першим півфіналом Євробачення-2023, яке цього року хоч і проводять у Великій Британії, але від імені України. На сцені головного пісенного конкурсу виступили 15 учасників, 10 з яких потрапили до великого фіналу і вдруге покажуть свої номери 13 травня.
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11 травня Ліверпуль зустрічає ще 16 півфіналістів. Трансляцію можна буде переглянути на таких платформах: офіційний фейсбук-акаунт Євробачення, сайт "Суспільне Культура", сайт "Суспільне Євробачення", ютуб-канал "Євробачення Україна", ютуб-канал Євробачення, додаток Дія.
Євробачення-2023: дивитися онлайн-трансляцію другого півфіналу
Порядок виступів учасників другого півфіналу
- Данія: Reiley – Breaking My Heart
- Вірменія: Brunette – Future Lover
- Румунія: Theodor Andrei – DGT (Off and On)
- Естонія: Alika – Bridges
- Бельгія: Gustaph - Because Of You
- Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
- Ісландія: Diljá – Power
- Греція: Victor Vernicos – What They Say
- Польща: Blanka – Solo
- Словенія: Joker Out – Carpe Diem
- Грузія: Iru – Echo
- Сан-Марино: Piqued Jacks – Like An Animal
- Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
- Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje
- Литва: Monika Linkyte – Stay
- Австралія: Voyager – Promise