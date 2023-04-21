Король Чарльз III відкриє сцену Євробачення-2023: деталі особливої місії монарха
Джерело:BBC
Король Чарльз III та королева-консорт Камілла матимуть особливу місію на Євробаченні-2023. Монарх запалить вогні головної сцени конкурсу.
Наступної середи, 26 квітня, британське королівське подружжя приїде у Ліверпуль на арену M&S Bank – головну сцену Євробачення-2023. Чарльз III символічно увімкне світло, щоб презентувати місце проведення музичного конкурсу.
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Чарльз III запалить вогні на сцені Євробачення-2023
Чарльз III та Камілла не тільки запалять вогні, але й зустрінуться з ведучими – представниками Британії Мей Мюллер, Ханною Ведінгем.
Подружжя матиме змогу зустрітися ще й з українською ведучою – Юлією Саніною. Додамо, що за словами організаторів, сцена конкурсу має передати враження, наче Євробачення "розкриває обійми Україні".
Сцена Євробачення-2023 / Фото з інстаграму Суспільного
Також король і королева-консорт відвідають Центральну бібліотеку Ліверпуля, щоб відзначити побратимство з першою публічною бібліотекою в Україні – Одеською національною науковою бібліотекою.
Останні новини про Євробачення-2023
- Стало відомо, які українські зірки співатимуть на конкурсі у Ліверпулі. Зокрема, у півфіналі заспівають Alyosha, Марія Яремчук, OTOY та Злата Дзюнька, а в гранд-фіналі звучатимуть Kalush Orchestra, Вєрка Сердючка, Джамала, Тіна Кароль і Go_A.
- Музику до кожної з відеовізитівок країн-учасниць Євробачення-2023 написав український співак і композитор Дмитро Шуров. Чимало локацій у роликах будуть пов'язані з Україною або Великою Британією.
- Британська креативна компанія Aurora за підтримки МКІП започаткувала флешмоб на підтримку України. Метою є створити найбільший флешмоб у Британії та зібрати кошти для українських дітей через донат на War Child.