Король Чарльз ІІІ і Камілла відкрили сцену Євробачення: відео зустрічі подружжя з Юлією Саніною

Король Великої Британії Чарльз ІІІ і королева-консорт Камілла відвідали M&S Bank Arena в Ліверпулі й відкрили сцену Євробачення-2023. Вони запалили вогні й познайомилися з ведучими, зокрема з Юлією Саніною.

Для королівського подружжя влаштували VIP-екскурсію ареною, де 9 травня стартує перший півфінал грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2023. Чарльз ІІІ і Камілла перші, хто побачили сцену, залаштунки та познайомилися з командою – працівниками, режисерами.

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Юлія Саніна познайомилася з королем Чарльзом ІІІ і Каміллою

На урочистому "запаленні вогнів" Євробачення-2023 були присутні деякі ведучі конкурсу, зокрема українська співачка Юлія Саніна з гурту The Hardkiss, лауреатка премії "Еммі" Ханна Веддінгем і коментатори BBC Radio 2. Крім того, Чарльз ІІІ і Камілла познайомилися з представницею Великої Британії Мей Мюллер, яка не так давно сконфузилася, забувши слова своєї конкурсної пісні.

Судячи з кадрів, які з'явилися в мережі, Юлія Саніна навіть встигла перекинутися кількома словами з королевою-консорт Каміллою, і звичайно ж, зробити спільне фото.

Примітно, що сцену відкрили під саундтрек Євробачення-2023, створений українським композитором Михайлом Некрасовим.

"Для мене велика честь, що Його Величність король і Її Величність королева прибули сьогодні сюди, щоб відкрити фантастичну постановку для нашого пісенного конкурсу Євробачення. Цей сет стане центром усіх святкувань, і ми не можемо дочекатися, коли він освітлить Ліверпуль та екрани телевізорів у всьому світі", – прокоментував генеральний директор BBC Тім Деві.

Сцена Євробачення-2023 в Ліверпулі / Фото з інстаграму конкурсу