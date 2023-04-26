Український співак та композитор наголосив, що не розуміє, чому на конкурс не запросили Руслану. Раніше на претензії співачки відповіли у Суспільному, які займаються проведенням Євробачення.

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Данилко не зрозумів принцип, за яким добирають артистів для виступів у програмі Євробачення-2023. На його думку, співачку Руслану варто було теж взяти.

Я не розумію, як проходив цей відбір. Принцип який? При всій повазі. Я не розумію, чому є alyona alyona, а немає Руслани? Повинна бути якась схема. Хоча, як на мене, хай усі беруть участь,

– заявив артист.

За його словами, дуже незрозуміло, коли беруть участь люди, які до цього не мали жодного відношення.

Данилко додав, що Руслану запрошували на якісь заходи в межах "Євробачення". "Вони ж не можуть одне і те ж показувати щороку... Звичайно, ти виграла у 2004 році... ", – сказав він.

Зауважте! Хоч на головну сцену "Євробачення-2023" Руслану не покликали, але в Ліверпуль вона поїде – на два сайд-івенти, тобто додаткові активності на майданчиках, що працюють для єврофанів та гостей міста. Один з них – це колаборація з Англійською національною оперою.

Артист зазначив, що 2017 року, коли "Євробачення" проводили в Україні, його теж не внесли до програми виступів. "Ми знімалися в роликах на Хрещатику, які в Україні не показали, замість них йшла реклама. Я думаю: "Для чого це? Стільки грошей"... Дві фрази ми щось там сказали", – згадав Данилко.

Нагадаємо, у фіналі Євробачення-2023 виступлять п'ять українських артистів – переможці минулого року Kalush Orchestra відкриють гранд-фінал, тоді як учасники попередніх років – Вєрка Сердючка, Джамала, Тіна Кароль і Go_A – покажуть спільний перформанс зі своїми конкурсними піснями в новому аранжуванні.