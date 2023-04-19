Поки Alyosha співатиме у півфіналі: Тополя відповів, чи виступлять "Антитіла" на Євробаченні

На Євробаченні буде змога побачити багатьох українських артистів, зокрема й Alyosha, дружину Тараса Тополі. Артист зізнався, чи будуть виступати на конкурсі "Антитіла".

Тарас Тополя з гуртом "Антитіла" зараз перебуває у турі – виступає з концертами за кордоном, пише 24 Канал. В ефірі телемарафону він розповів, чи поїде у Велику Британію на найбільший музичний конкурс.

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Чи будуть "Антитіла" на Євробаченні

Тарас Тополя розповів, що вони й справді виступатимуть у Британії, але не в тих частинах, що транслюватимуть на весь світ. Утім, їх можна буде побачити на Eurovision Village.

, Euro Village – офіційна фан-зона, яка може вмістити 25 тисяч глядачів. Протягом тижня там можуть виступати представники різних країн. Екрани з трансляцією встановлюють по всьому місту.

Антитіл не буде в частині, яка буде транслюватись на весь світ. Ми будемо виступати на Euro Village, хедлайнерами одного з днів – 7 травня. Всі, хто там матиме змогу й бажання прийти й послухати нас - запрошуємо,

– поділився Тарас Тополя.

Музикант поділився, що планує зустріч з дружиною Оленою – Alyosha також виступатиме на Євробаченні. "Ну я надіюся. Принаймні планую. Приїде сама, діти залишаться з бабусею. Вони в школі, у них купа уроків, їм не до Євробачення".

Які українські зірки виступатимуть на Євробаченні