Тарас Тополя з гуртом "Антитіла" зараз перебуває у турі – виступає з концертами за кордоном, пише 24 Канал. В ефірі телемарафону він розповів, чи поїде у Велику Британію на найбільший музичний конкурс.
Дивіться також Тарас Тополя пригадав бої на передовій: "У двох метрах від нашого укриття вибухали снаряди"
Чи будуть "Антитіла" на Євробаченні
Тарас Тополя розповів, що вони й справді виступатимуть у Британії, але не в тих частинах, що транслюватимуть на весь світ. Утім, їх можна буде побачити на Eurovision Village.
Антитіл не буде в частині, яка буде транслюватись на весь світ. Ми будемо виступати на Euro Village, хедлайнерами одного з днів – 7 травня. Всі, хто там матиме змогу й бажання прийти й послухати нас - запрошуємо,
– поділився Тарас Тополя.
Музикант поділився, що планує зустріч з дружиною Оленою – Alyosha також виступатиме на Євробаченні. "Ну я надіюся. Принаймні планую. Приїде сама, діти залишаться з бабусею. Вони в школі, у них купа уроків, їм не до Євробачення".
Які українські зірки виступатимуть на Євробаченні
- У півфіналі музичного конкурсу заспівають Alyosha, Марія Яремчук, OTOY та Злата Дзюнька, у перервах між виступами конкурсантів.
- 5 травня гурт Kalush Orchestra відкриють Eurovision Village. Згодом у фан-зоні виступлять гурти "Антитіла" та Go_A, співачки Alyona Alyona та Jerry Heil, Джамала.
- Вже у гранд-фіналі звучатимуть Kalush Orchestra, Вєрка Сердючка, Джамала, Тіна Кароль і Go_A.