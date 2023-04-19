Тополя наголосив, що для багатьох артистів повномасштабна війна стала справжнім стресом, все змінилось, коли у "бульбашку" прилетіла ракета. Раніше гурт "Антитіла" нагородили медаллю за захист Київщини.

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Про бої на передовій та ризики

Тарас розповідає, що музиканти пішли у батальйон, який на 50 відсотків складався з людей, які ще вчора були цивільними, але вирішили стати на захист країни.

Мене вразило, наскільки усвідомлено люди йшли на ризик, ні грама паніки. Всі розуміли, що в будь-який момент можуть втратити життя, тому що велися серйозні бойові дії. Люди різних ідейних поглядів стають працювати як одне ціле: рятують, ідуть в бій, штурмують, захищаються,

– зазначає артист.

Тополя пригадує, що музинатів могло контузити, адже у двох метрах від їхніх сховищ вибухали міни та артилерійські снаряди.

"Але, на щастя, нас не контузило. Не знаю, як би це вплинуло на нашу творчість. Взагалі на можливість створювати музику. Але, ми мусили робити те, заради чого прийшли", – заявив він.

Як було повертатися до творчості після пережитого

За словами артиста, повертатися до життя після пережитого було непросто. Але зараз вже гурт увійшов в певний ритм.

Тяжко було перших декілька тижнів. Так сталося, що ми повернулися з передової й буквально за дуже короткий період потрапили у Варшаву на виступ з Едом Шираном на стадіоні. Це була цивільна, мирна Варшава, і це було трошки… дивно. Літають вертольоти, літаки, їздять трамваї, і це звучить, як далекий виліт з міномета,

– зауважив Тарас.

Нагадаємо, що Тарас Тополя та інші учасники гурту "Антитіла" були активними учасниками бойових дій приблизно 6 місяців. Спочатку в Київській області, а згодом у Харківській.

Наприкінці серпня музикант отримав наказ від Залужного про відкликання з фронту. Водночас Тарас Тополя та його колеги досі залишаються бійцями 130 батальйону тероборони.