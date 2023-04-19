Тарас Тополя с группой "Антитела" сейчас находится в туре – выступает с концертами за рубежом, пишет 24 Канал. В эфире телемарафона он рассказал, поедет ли в Великобританию на самый большой музыкальный конкурс.
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Будут ли "Антитела" на Евровидении
Тарас Тополя рассказал, что они действительно будут выступать в Британии, но не в тех частях, которые будут транслировать на весь мир. Впрочем, их можно увидеть на Eurovision Village.
Антител не будет в той части, которая будет транслироваться на весь мир. Мы будем выступать на Euro Village, хедлайнерами одного из дней – 7 мая. Все, кто там будет иметь возможность и желание прийти и послушать нас – приглашаем,
– поделился Тарас Тополя.
Музыкант поделился, что планирует встречу с женой Еленой – Alyosha также будет выступать на Евровидении. "Ну я надеюсь. По крайней мере, планирую. Приедет сама, дети останутся с бабушкой. Они в школе, у них куча уроков, им не до Евровидения".
Какие украинские звезды будут выступать на Евровидении
- В полуфинале музыкального конкурса споют Alyosha, Мария Яремчук, OTOY и Злата Дзюнька, в перерывах между выступлениями конкурсантов.
- 5 мая группу Kalush Orchestra откроют Eurovision Village. Со временем в фан-зоне выступят группы "Антитела" и Go_A, певицы Alyona Alyona и Jerry Heil, Джамала.
- Уже в гранд-финале звучат Kalush Orchestra, Верка Сердючка, Джамала, Тина Кароль и Go_A.