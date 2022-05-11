Среди участников, показавших свои номера в первом полуфинале, были и украинцы – группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Музыканты присоединились к числу участников, которые будут соревноваться за победу в финале 14 мая.

Важно Евровидение-2022: все песни участников конкурса, звучащие на сцене в Турине

Евровидение-2022: результаты голосования в первом полуфинале

Среди 17 полуфиналистов путем голосования выбрали 10 лучших участников. Их номера увидим в финале конкурса:

Литва: Моника Лю – Sentimentai Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry Украина: Kalush Orchestra – Стефания Нидерланды: S10 – De diepte Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul Португалия: Маро – Saudade, saudade Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana Армения: Роза Линн – Snap



Результати голосування / Скриншот з відео

К слову Онлайн-трансляция Евровидение-2022

Второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022 состоится в четверг, 12 мая. Тогда на сцену выйдут представители еще 18 стран, среди которых путем голосования выберут 10 финалистов. Они вместе с 10 финалистами из первого полуфинала и представителями стран-основательниц конкурса – Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции будут бороться за победу 14 мая.