Євробачення-2022: хто потрапив у довгий список учасників Нацвідбору

17 січня 2022 , 18:25
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Джерело:

Суспільне

Організатори оголосили імена всіх учасників Нацвідбору на Євробачення-2022. На вихід у фінал претендували 27 артистів. Серед них автор хіта "Гуси" Wellboy, Alina Pash, LAUD та інші.

У фіналі Національного відбору на Євробачення-2022 опинились лише 8 учасників. Їхні імена розсекретять ближче до фіналу, який відбудеться 12 лютого. Натомість Суспільне оприлюднило довгий список артистів, які хотіли представляти Україну на міжнародному конкурсі.

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Довгий список учасників Нацвідбору на Євробачення-2022 

  • Alina Pash
  • AMARIIA
  • Barleben
  • DOdoBro
  • Cloudless
  • FIZRUK
  • Gorim!
  • IDXO
  • Kalush Orchestra
  • LAUD
  • Laura Marti
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Oyedamola
  • ROXOLANA
  • Schor
  • SHY
  • Sofia Shanti
  • SOWA
  • The blue artic
  • The Tape Machine
  • Victoria NIRO
  • WELLBOY
  • АНЦЯ
  • Віка Ягич
  • Східзахід
  • Юлія Тимочко

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Усе про Національний відбір на Євробачення-2022 

  • Місяць тому, 14 грудня, стартував прийом заявок для участі у Нацвідборі на Євробачення-2022. Їх приймали до 10 січня. 
  • Оскільки цьогоріч конкурсом опікується лише Суспільне, без СТБ, як це було раніше, то формат відбору було змінено. Замість традиційних двох півфіналів і фіналу пообіцяли провести лише фінал. Він відбудеться у прямому ефірі 12 лютого. 
  • У фінал потраплять лише 8 артистів, яких обере оргкомітет. Того, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2022 в Турині, обиратимуть журі та глядачі шляхом голосування. 
Автор: Марина Джура