Євробачення-2022: хто потрапив у довгий список учасників Нацвідбору
17 січня 2022 , 18:25Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Організатори оголосили імена всіх учасників Нацвідбору на Євробачення-2022. На вихід у фінал претендували 27 артистів. Серед них автор хіта "Гуси" Wellboy, Alina Pash, LAUD та інші.
У фіналі Національного відбору на Євробачення-2022 опинились лише 8 учасників. Їхні імена розсекретять ближче до фіналу, який відбудеться 12 лютого. Натомість Суспільне оприлюднило довгий список артистів, які хотіли представляти Україну на міжнародному конкурсі.
До теми Євробачення-2022: відома дата фіналу Нацвідбору
Довгий список учасників Нацвідбору на Євробачення-2022
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- FIZRUK
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- ROXOLANA
- Schor
- SHY
- Sofia Shanti
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- WELLBOY
- АНЦЯ
- Віка Ягич
- Східзахід
- Юлія Тимочко
Цікаво Солістка Go_A зізналась, кого відправила б на Євробачення-2022 від України
Усе про Національний відбір на Євробачення-2022
- Місяць тому, 14 грудня, стартував прийом заявок для участі у Нацвідборі на Євробачення-2022. Їх приймали до 10 січня.
- Оскільки цьогоріч конкурсом опікується лише Суспільне, без СТБ, як це було раніше, то формат відбору було змінено. Замість традиційних двох півфіналів і фіналу пообіцяли провести лише фінал. Він відбудеться у прямому ефірі 12 лютого.
- У фінал потраплять лише 8 артистів, яких обере оргкомітет. Того, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2022 в Турині, обиратимуть журі та глядачі шляхом голосування.