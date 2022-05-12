Онлайн-трансляція Євробачення-2022: другий півфінал

12 травня 2022 , 21:45
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Євробачення-2022 продовжується та набирає обертів! Вже 12 травня відбудеться другий півфінал, у якому 18 країн поборються за право виступати у грандіозному фіналі. Переглянути онлайн-трансляцію можна нижче.

12 травня о 22:00 розпочинається другий півфінал Євробачення-2022. У ньому виступлять вже 18 країн, з яких лише 10 отримають можливість боротися за перемогу у великому фіналі.

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Цьогоріч Євробачення-2022 в Україні транслює телеканал "UA: Культура", діджитал-платформи Суспільного, "Радіо Промінь" та мобільний застосунок "Дія". Коментує музичний конкурс телеведучий Тимур Мірошниченко. 

Євробачення-2022: дивитися онлайн-трансляцію другого півфіналу

 

Порядок виступів других півфіналістів:

  1. Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
  2. Ізраїль: Майкл Бен Девід – I.M
  3. Сербія: Констракта – In Corpore Sano
  4. Азербайджан: Надір Рустамлі – Fade To Black
  5. Грузія: Circus Mircus – Lock Me In
  6. Мальта: Емма Мускат – I Am What I Am
  7. Сан-Марино: Акілле Лауро – Stripper
  8. Австралія: Шелдон Райлі – Ні Саме
  9. Кіпр: Андромаха – Ela
  10. Ірландія: Brooke – That's Rich
  11. Північна Македонія: Андреа – Circles
  12. Естонія: Stefan – Hope
  13. Румунія: WRS – Llámame
  14. Польща: Охман – River
  15. Чорногорія: Владана – Breathe
  16. Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You
  17. Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer
  18. Чехія: We Are Domi – Lights Off

14 травня відбудеться великий фінал Євробачення-2022. У ньому виступлять представники 20 країн, які пройшли з відбіркових півфіналів, та ще 5 країн: Італія, Франція, Німеччина, Велика Британія та Іспанія. Це країни-засновниці музичного конкурсу, тож вони мають право одразу проходити до фіналу. До того ж Італія – країна-переможець.

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Варто додати, що Україна не зможе голосувати за своїх фаворитів у другому півфіналі, адже наш представник виступав 10 травня. Тож українці матимуть право надіслати голос за свого улюбленця вже у фіналі.

Україна також пройшла до фіналу Євробачення-2022, тому виступить на сцені 14 травня. Гурту Kalush Orchestra букмекери пророкують перемогу – їхні шанси дорівнюють 54%. 

Автор: Марія Касій