12 мая в 22.00 начинается второй полуфинал Евровидения-2022. В нем выступят уже 18 стран, из которых только 10 получат возможность сражаться за победу в большом финале.

К теме Евровидения-2022: кто прошел в финал песенного конкурса

В этом году Евровидение-2022 в Украине транслирует телеканал "UA: Культура", диджитал-платформы Суспільного, "Радіо Промінь" и мобильное приложение "Дія". Комментирует музыкальный конкурс телеведущий Тимур Мирошниченко.

Евровидение-2022: смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала

Порядок выступлений вторых полуфиналистов:

  1. Финляндия: The Rasmus – Jezebel
  2. Израиль: Майкл Бен Девид – I.M
  3. Сербия: Констракта – In Corpore Sano
  4. Азербайджан: Надир Рустамли – Fade To Black
  5. Грузия: Circus Mircus – Lock Me In
  6. Мальта: Эмма Мускат – I Am What I Am
  7. Сан-Марино: Акилле Лауро – Stripper
  8. Австралия: Шелдон Райли – Нет Само
  9. Кипр: Андромаха – Ela
  10. Ирландия: Brooke – That's Rich
  11. Северная Македония: Андреа – Circles
  12. Эстония: Stefan – Hope
  13. Румыния: WRS – Llámame
  14. Польша: Охман – River
  15. Черногория: Владана – Breathe
  16. Бельгия: Джереми Макизе – Miss You
  17. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
  18. Чехия: We Are Domi – Lights Off

14 мая состоится большой финал Евровидения-2022. В нем выступят представители 20 стран, прошедших из отборочных полуфиналов, а также 5 стран: Италия, Франция, Германия, Великобритания и Испания. Это страны-основательницы музыкального конкурса, поэтому они имеют право сразу проходить в финал. К тому же Италия – страна-победитель.

Обратите внимание Евровидение-2022: в какой части финала выступит Украина

Украина также прошла в финал Евровидения-2022, потому выступит на сцене 14 мая. Группы Kalush Orchestra букмекеры предсказывают победу – их шансы равны 54%.