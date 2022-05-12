12 мая в 22.00 начинается второй полуфинал Евровидения-2022. В нем выступят уже 18 стран, из которых только 10 получат возможность сражаться за победу в большом финале.

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В этом году Евровидение-2022 в Украине транслирует телеканал "UA: Культура", диджитал-платформы Суспільного, "Радіо Промінь" и мобильное приложение "Дія". Комментирует музыкальный конкурс телеведущий Тимур Мирошниченко.

Евровидение-2022: смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала

Порядок выступлений вторых полуфиналистов:

Финляндия: The Rasmus – Jezebel Израиль: Майкл Бен Девид – I.M Сербия: Констракта – In Corpore Sano Азербайджан: Надир Рустамли – Fade To Black Грузия: Circus Mircus – Lock Me In Мальта: Эмма Мускат – I Am What I Am Сан-Марино: Акилле Лауро – Stripper Австралия: Шелдон Райли – Нет Само Кипр: Андромаха – Ela Ирландия: Brooke – That's Rich Северная Македония: Андреа – Circles Эстония: Stefan – Hope Румыния: WRS – Llámame Польша: Охман – River Черногория: Владана – Breathe Бельгия: Джереми Макизе – Miss You Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer Чехия: We Are Domi – Lights Off

14 мая состоится большой финал Евровидения-2022. В нем выступят представители 20 стран, прошедших из отборочных полуфиналов, а также 5 стран: Италия, Франция, Германия, Великобритания и Испания. Это страны-основательницы музыкального конкурса, поэтому они имеют право сразу проходить в финал. К тому же Италия – страна-победитель.

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Стоит добавить, что Украина не сможет голосовать за своих фаворитов во втором полуфинале, потому что наш представитель выступал 10 мая. Так что украинцы будут иметь право прислать голос за своего любимца уже в финале.

Украина также прошла в финал Евровидения-2022, потому выступит на сцене 14 мая. Группы Kalush Orchestra букмекеры предсказывают победу – их шансы равны 54%.