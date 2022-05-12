12 мая в 22.00 начинается второй полуфинал Евровидения-2022. В нем выступят уже 18 стран, из которых только 10 получат возможность сражаться за победу в большом финале.
К теме Евровидения-2022: кто прошел в финал песенного конкурса
В этом году Евровидение-2022 в Украине транслирует телеканал "UA: Культура", диджитал-платформы Суспільного, "Радіо Промінь" и мобильное приложение "Дія". Комментирует музыкальный конкурс телеведущий Тимур Мирошниченко.
Евровидение-2022: смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала
Порядок выступлений вторых полуфиналистов:
- Финляндия: The Rasmus – Jezebel
- Израиль: Майкл Бен Девид – I.M
- Сербия: Констракта – In Corpore Sano
- Азербайджан: Надир Рустамли – Fade To Black
- Грузия: Circus Mircus – Lock Me In
- Мальта: Эмма Мускат – I Am What I Am
- Сан-Марино: Акилле Лауро – Stripper
- Австралия: Шелдон Райли – Нет Само
- Кипр: Андромаха – Ela
- Ирландия: Brooke – That's Rich
- Северная Македония: Андреа – Circles
- Эстония: Stefan – Hope
- Румыния: WRS – Llámame
- Польша: Охман – River
- Черногория: Владана – Breathe
- Бельгия: Джереми Макизе – Miss You
- Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
- Чехия: We Are Domi – Lights Off
14 мая состоится большой финал Евровидения-2022. В нем выступят представители 20 стран, прошедших из отборочных полуфиналов, а также 5 стран: Италия, Франция, Германия, Великобритания и Испания. Это страны-основательницы музыкального конкурса, поэтому они имеют право сразу проходить в финал. К тому же Италия – страна-победитель.
Обратите внимание Евровидение-2022: в какой части финала выступит Украина
Украина также прошла в финал Евровидения-2022, потому выступит на сцене 14 мая. Группы Kalush Orchestra букмекеры предсказывают победу – их шансы равны 54%.