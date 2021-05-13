Євробачення-2021: Go_A провели другу репетицію без солістки

Вчора, 12 травня, відбулась друга репетиція представників України Go_A на міжнародному конкурсі. Однак цього разу на сцену не вийшла Катерина Павленко через стан здоров'я.

Український гурт та учасник Євробачення-2021 Go_A взяли участь у черговій репетиції у Роттердамі, але без своєї солістки. Про це повідомили на офіційній сторінці.

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Друга репетиція Go_A

Замість солістки Катерини Павленко, яка нездужає та чекає на тест, разом із Go_А виступила співачка з Нідерландів. Для постановки її одягли в чорний одяг і зелений піджак.

Представники гурту зазначили, що зараз солістка відпочиває й набирається сил для наступної репетиції, адже раніше стало відомо, що вона нездужає. Зауважимо, що тести на коронавірус роблять усім учасникам кожні 48 годин.

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У мережі також оприлюднили відео другої репетиції гурту, де можна детальніше побачити шоу, яке мало б бути на основному виступі у півфіналі. Його постановниками є Костянтин Томільченко й Олександр Братковський.

Відео другої репетиції Go_A – Shum: дивіться онлайн

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