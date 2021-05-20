К финалу Евровидения-2021 теперь осталось совсем немного. Однако, чтобы дойти до него, часть участников конкурса должна была преодолеть второй полуфинал. 20 мая певцы, певицы и группы сделали все возможное, чтобы заставить нидерландскую сцену Ahoy "воспламеняться" и взорваться аплодисментами после их выступлений.
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Редакция Showbiz 24 предлагает "вернуться во времени" и снова просмотреть, как незабываемо выступили конкурсанты второго полуфинала Евровидения-2021.
К слову, согласно проведенной жеребьевке во втором полуфинале выступали 17 стран: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Исландия, Молдова, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия, Швейцария и Дания.
Известно, что Исландия не присутствовала на втором полуфинале, ведь один из участников группы Daði & Gagnamagnið заболел коронавирусом. Организаторы конкурса показали зрителям их выступление с предыдущей генеральной репетиции.
Видео выступлений участников Евровидения-2021 во втором полуфинале
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Сан-Марино Senhit – Adrenalina
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Эстония Uku Suviste – The Lucky One
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Чехия Benny Cristo – Omaga
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Греция Stefania – Last Dance
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Австрия Vincent Bueno – Amen
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Польша RAFAŁ – The Ride
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Молдова Natalia Gordienko – SUGAR
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Исландия Daði & Gagnamagnið – 10 Years
Евровидение-2021 второй полуфинал - смотрите видео: Сербия Hurricane – Loco Loco
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Грузия Tornike Kipiani – You
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Албания Anxhela Peristeri – Karma
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Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Португалия The Black Mamba – Love Is on My Side
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Болгария Victoria – Growing Up is Getting Old
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Финляндия Blind Channel – Dark Side
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Латвия Samanta Tīna – The Moon Is Rising
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Швейцария Gjon's Tears – Tout l'Univers
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Дания Fyr & Flamme – Øve os på hinanden
Что известно о финалистах второго полуфинала Евровидения-2021
- Традиционно из второго полуфинала в финал вошли десять стран. Это – .
- Из первого полуфинала финалистами стали такие страны-конкурсанты: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.
- Известно, что автоматически в финал входят 6 государств – это страны-основательницы Евровидения: Италия, Франция, Испания, Германия, Великобритания и Нидерланды, которые проводят у себя песенное шоу.