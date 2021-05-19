Цьогорічний конкурс Євробачення-2021 став незвичайним, адже окрім довгоочікуваних виступів, учасники конкурсу повинні дотримуватись суворих карантинних правил. Кожних 2 дні їм роблять ПЛР-тести, аби убезпечити конкурсантів від зараження вірусом COVID-19.

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Ісландія не виступатиме у другому півфіналі

Така доля спіткала ісландський гурт Daði & Gagnamagnið. Усі учасники колективу вимушені відправитись на карантин, оскільки один з виконавців отримав позитивний результат тесту. Раніше на хворобу занедужав один із членів делегації із Ісландії, через що музиканти не виходили на відкриття Євробачення на "бірюзову доріжку".

19 травня стало відомо, що тепер і вокаліст Даді Фрейр інфікувався коронавірусом. Про недугу він повідомив у своєму твітері та зазначив, що протягом всіх підготувань до конкурсу вони дотримувались карантинних вимог. Але вони раді, що їх не дискваліфікували, а дадуть можливість презентувати на конкурсі відео з генеральної репетиції.

Ми всі були дуже обережні протягом всієї поїздки, тому це стало великим сюрпризом. Ми дуже задоволені виступом і дуже раді, що ви все його побачите! Спасибі за всю любов,

– написав Даді Фрейр.

Що відомо про представників Ісландії на Євробаченні

Варто додати, що ісландський колектив Daði & Gagnamagnið підготував для конкурсу пісню 10 Years ("10 років"). У другому півфіналі 20 травня їхній виступ з репетиції покажуть під номером 8.

Євробачення-2021 Ісландія – Daði & Gagnamagnið – 10 Years: дивитись відео онлайн

Наразі шанси групи на перемогу букмекери оцінюють високими ставками – вони п'яті у таблиці учасників, одразу після українців з гурту Go_A. Чи виступлять ісландці у фіналі в разі проходження після другого півфіналу – наразі невідомо.



Букмекерські прогнози щодо Ісландії на Євробаченні-2021 / Скриншот із сайту Євробачення