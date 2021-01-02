Онлайн-трансляція Євробачення-2021

18 травня 2021 , 18:45
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Джерело:

24 Канал

Перший півфінал Євробачення-2021 відбувся 18 травня 2021 року й у ньому 16 представників з різних країн представили свої яскраві номери. Глядачі з нетерпінням чекають на другий півфінал конкурсу, що проведуть 20 травня, аби насолодитись виступами улюблених виконавців. Щоб побачити онлайн-трансляцію та дізнатись, де можна було переглянути шоу на телебаченні – читайте далі.

Пряму трансляцію конкурсу Євробачення-2021 глядачі могли побачити на телеканалах UA: Перший та СТБ. Минулого року у Національному відборі переміг український гурт Go_A, але через пандемію коронавірусу подію перенесли на 2021 рік. 

Зверніть увагу! Результати голосування Євробачення-2021

На жаль, офіційна трансляція конкурсу Євробачення-2021 заблокована для України, і шоу можна побачити за допомогою VPN, або ж на каналах, наведених вище. Пісенний проєкт також можна подивитися на фейсбук-сторінці Євробачення з коментуванням Тімура Мірошниченка.

Євробачення-2021: дивитися онлайн-трансляцію першого півфіналу

Варто додати, що музичний конкурс проходив на спеціально збудованій сцені Ahoy, яку переробили під спеціальні умови проведення конкурсу в час пандемії коронавірусу. Для безпечного перебування на конкурсі організатори зменшили кількість глядачів у залі, а також зменшили делегації з європейських країн. 

Євробачення-2021 – порядок виступу учасників першого півфіналу:

  1. Литва: The Roop – Discoteque
  2. Словенія: Ana Soklič – Amen
  3. Росія: Manizha - Russian Woman
  4. Швеція: Tusse – Voices
  5. Австралія: Montaigne – Technicolour
  6. Північна Македонія: Vasil – Here I Stand
  7. Ірландія: Lesley Roy – Maps
  8. Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo
  9. Норвегія: TIX – Fallen Angel
  10. Хорватія: Albina – Tick-Tock
  11. Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place
  12. Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free
  13. Румунія: ROXEN – Amnesia
  14. Азербайджан: Efendi – Mata Hari
  15. Україна: Go_A – SHUM
  16. Мальта: Destiny – Je Me Casse

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Другий півфінал Євробачення-2021 відбудеться 20 травня, а фінал конкурсу –  22 травня. З кожної частини шоу шляхом голосування було обрано 26 представників країн (включно з країнами-засновицями та країною-господарем) для участі у фіналі. 
Автор: Уляна Журба