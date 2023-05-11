"Кохайтеся, а не воюйте": представник Румунії відзначився заявою на Євробаченні-2023
У другому півфіналі Євробачення-2023, 11 травня, виступив представник Румунії – 19-річний Теодор Андрей. Після номера в Ліверпулі він зробив антивоєнний заклик. Більше про це читайте нижче.
За вихід у гранд-фінал у другому півфіналі Євробачення-2023 борються одразу 16 учасників. Теодор Андрей з Румунії виступив третім. Букмекери не ставлять на його перемогу, він ледь не останній у прогнозах, однак юнака є за що відзначити.
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Учасник з Румунії відзначився антивоєнною заявою
На Євробачення-2023 представник Румунії приїхав з піснею DGT (Off and On). Вона написана румунською та англійською мовами. У композиції історія кохання, в якій розум вступає у протиріччя з інстинктом, а далі відбувається дуель пристрасті та безпеки.
"Пісня про кохання, яке стає залежністю зі своїми добрими та поганими сторонами, а також задоволення від кохання", – коментував сам співак. На національному відборі Теодор Андрей відзначився театральною постановкою – наприкінці виступу зірвав з себе сорочку, а на тілі був напис "Make Love No War". У Ліверпулі єврофани цього не побачили, але почули.
Кохайтеся, а не воюйте,
– вигукнув Теодор Андрей після виступу.
- Нагадаємо, у Хорватії теж антивоєнний меседж на Євробаченні-2023. У першому півфіналі гурт Let 3 порвав зал піснею про "підлого психопата". Чоловіки вийшли на сцену з муляжами ракет, а до кінця номера залишилися в самих трусах.
- До речі, учасники з Хорватії також "проїхалися" містами України на тракторі, про який співають у конкурсній композиції. Вони нібито відвідали Харків, Маріуполь і Київ, щоб привернути увагу до викрадення Росією українських дітей.