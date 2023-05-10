У першому півфіналі Євробаченя-2023 Хорватія порвала зал піснею про "підлого психопата", в якій впізнають воєнного злочинця Путіна та диктатора Лукашенка. У композиції є рядки, що "мама купила трактор". На цьому ж тракторі рок-гурт Let 3 "відвідав" Харків, Маріуполь і Київ, щоб привернути увагу до викрадення Росією українських дітей.

До теми "Немає переможців, є жертви": хорвати з Євробачення-2023 попросили зупинити "кляту війну"

Учасники з Хорватії "проїхалися" містами України на тракторі

Ще напередодні виступу в Ліверпулі хлопці з Let 3 опублікували у своєму тіктоці відео на тлі зруйнованого будинку у Харкові і сказали: "Дітей не можна красти. Немає дітей – немає життя".

Тоді як у Маріуполі вони теж показали моторошні руйнування, завдані Росією, і заспівали дитячу пісеньку "Капітошка", але перекладену на хорватську мову. У підписі сказано: "Дитяча пісня без дітей. Капітошка, переклад з української на хорватську".

І заключним стало відео зі столиці України Києва. У кадрі Майдан Незалежності, заставлений протитанковими "їжаками". Проїжджаючи похмурим центром на тому ж тракторі, представники Хорватії наспівували свій конкурсний трек про маленького психопата, який пішов на війну. "Той психопат маленький, психопат-крокодил, мамо, я йду на війну", – написали Let 3 у тіктоці.

У коментарях українці дякують Let 3 за підтримку:

"Вкотре переслуховую і сльози на очах. Дякуємо за підтримку";

"Оце підтримка, дякуємо";

"Ви супер, дякуємо за підтримку";

"Дякую, дорогі друзі. Я сподіваюся колись побачити Хорватію, але як турист, а не як біженка. У вас також дуже гарна мова";

"Якщо Євробачення 2024 буде не в Хорватії, я заплачу".

Нагадаємо, що після дивакуватого перфоменсу представники Хорватії прорвалися у фінал Євробачення-2023 і ще раз виступлять у Ліверпулі вже 13 травня. Уже відомо 15 країн, які складуть компанію Let 3 – це 9 учасників першого півфіналу, TVORCHI від України та п'ять конкурсантів від країн-засновниць конкурсу: