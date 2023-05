За вихід у гранд-фінал у другому півфіналі Євробачення-2023 борються одразу 16 учасників. Теодор Андрей з Румунії виступив третім. Букмекери не ставлять на його перемогу, він ледь не останній у прогнозах, однак юнака є за що відзначити.

Не пропустіть Дивимось Євробачення-2023 разом: онлайн-трансляція другого півфіналу конкурсу

Учасник з Румунії відзначився антивоєнною заявою

На Євробачення-2023 представник Румунії приїхав з піснею DGT (Off and On). Вона написана румунською та англійською мовами. У композиції історія кохання, в якій розум вступає у протиріччя з інстинктом, а далі відбувається дуель пристрасті та безпеки.

"Пісня про кохання, яке стає залежністю зі своїми добрими та поганими сторонами, а також задоволення від кохання", – коментував сам співак. На національному відборі Теодор Андрей відзначився театральною постановкою – наприкінці виступу зірвав з себе сорочку, а на тілі був напис "Make Love No War". У Ліверпулі єврофани цього не побачили, але почули.

Кохайтеся, а не воюйте,

– вигукнув Теодор Андрей після виступу.