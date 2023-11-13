Як виявилося, це сталося не зараз, а ще в підлітковому віці. І лише тепер жінка вирішила про це заговорити, адже наголосила, що так їй легше буде відпустити цю ситуацію.

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Євгенія Емеральд стала жертвою зґвалтування

Я ніколи про це нікому не розповідала, навіть мамі рідній. Я просто вирішила цю історію викреслити зі свого життя, начебто цього ніколи не було. Зараз, після своєї сповіді, я можу й про це спокійно говорити. Коли ти говориш – ти звільнюєшся,

– зізналася поліцейська у декреті.

Інтерв'ю з Євгенією Емеральд: дивіться відео онлайн

Євгенія поділилася, що тоді їй було всього 14 років. Вона нікому ні про що не розповідала, оскільки боялася, тож винуватцю вдалося уникнути правосуддя.

Ґвалтівника тоді не покарали. Мені було 14 років тоді, я була мала. Я дуже сильно злякалася. Тільки сьогодні я розповіла своїй мамі, вона була шокована,

– зазначила Емеральд.



Євгенія Емеральд стала жертвою зґвалтування / Скриншот з інстаграм-сторіс



Євгенія Емеральд стала жертвою зґвалтування / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ексчоловіка Євгенії Емеральд звинувачують у зґвалтуванні: що відомо

Жінка розповіла, що її колишній чоловік потайки знімав інтим з дівчатами, а потім цими відео їх шантажував. Також з'ясувалося, що він вчиняв акти сексуального насильства щодо жінок. Цими серйозними звинуваченнями з Євгенією анонімно поділилися самі постраждалі. Одна жінка стверджує, що цей інцидент стався після того, як Стипанюк запропонував підвезти її додому з дачі пізно ввечері. Постраждала заявила, що після цього завагітніла й навіть зробила аборт.

"Він запропонував підвезти мене. Я не хотіла, але 23:45 десь була, я й погодилася. В машині він почав приставати та з'їхав з дороги, і в лісі мене зґвалтував. Я залетіла, але зробила аборт", – поділилася невідома.

Ще одна особа, яка побажала залишитися анонімною, висунула Євгену звинувачення у зґвалтуванні. Повідомляється, що це відбулося в помешканні Стипанюка під час їхнього другого побачення.

"Він взяв мене силою, без захисту (що в моїй картині світу взагалі неприпустимо) і, не дивлячись на те, що я просила його цього не робити, його п'яні очі та розум було вже не спинити. Я плакала", – поділилася жінка.