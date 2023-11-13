Как оказалось, это произошло не сейчас, а еще в подростковом возрасте. И только теперь она решила об этом заговорить, потому что подчеркнула, что так ей легче будет отпустить ситуацию.

Не упустите Я не снайперша, – Евгения Эмеральд впервые призналась, где служила

Евгения Эмеральд стала жертвой изнасилования

Я никогда об этом никому не рассказывала, даже родной маме. Я просто решила эту историю вычеркнуть из своей жизни, как будто этого никогда не было. Сейчас после своей исповеди я могу и об этом спокойно говорить. Когда ты говоришь – ты увольняешься,

– призналась полицейская в декрете.

Интервью с Евгенией Эмеральд: смотрите видео онлайн

Евгения поделилась, что тогда ей было всего 14 лет. Она никому ни о чем не рассказывала, поскольку боялась, так что виновнику удалось избежать правосудия.

Насильника тогда не наказали. Мне было 14 лет тогда, я была маленькая. Я очень сильно испугалась. Только сегодня я рассказала своей маме, она была в шоке,

– отметила Эмеральд.



Евгения Эмеральд стала жертвой изнасилования / Скриншот из инстаграмм-сторис



Евгения Эмеральд стала жертвой изнасилования / Скриншот из инстаграмм-сторис

Экс-мужа Евгении Эмеральд обвиняют в изнасиловании: что известно

Женщина рассказала, что ее бывший муж тайком снимал интим с девушками, а затем этими видео их шантажировало. Также выяснилось, что он совершал акты сексуального насилия в отношении женщин. Этими серьезными обвинениями с Евгенией анонимно поделились сами пострадавшие. Одна женщина утверждает, что этот инцидент произошел после того, как Стипанюк предложил подвезти ее домой с дачи поздно вечером. Пострадавшая заявила, что после этого забеременела и даже сделала аборт.

"Он предложил подвезти меня. Я не хотела, но 23:45 где-то была, я и согласилась. В машине он начал приставать и съехал с дороги, и в лесу меня изнасиловал. Я залетела, но сделала аборт", – поделилась неизвестная .

Еще один человек, пожелавший остаться анонимным, выдвинул Евгению обвинение в изнасиловании. Сообщается, что это произошло в доме Стипанюка во время их второго свидания.

"Он взял меня силой, без защиты (что в моей картине мира вообще недопустимо) и, несмотря на то, что я просила его этого не делать, его пьяные глаза и ум было уже не остановить. Я плакала", – поделилась женщина.